黃呂錦茹未認罪 吳思瑤：國民黨欠社會2個道歉

檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶不實連署案，依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人遭羈押禁見。面對黃呂在法庭痛苦且未認罪，並憂心死在黑牢中，吳思瑤18日批評，國民黨欠台灣社會兩個道歉，不僅造假，還甩鍋是司法迫害。

針對不實連署案，北檢昨天將羈押中的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文移審，台北地院開羈押庭，黃呂淚崩陳述會死於黑牢，法官昨裁定，黃呂錦茹、初文卿、姚富文三人全部羈押禁見3月。

民進黨團上午舉行時事回應記者會，吳思瑤直指，從北檢起訴內容清楚可見，經由涉案人坦承犯行，國民黨集體式連署造假「鐵證如山」，是明確的違法行為，國民黨身為國會第一大黨，針對自家連民意也造假、盜用的違法行為，還是沒人願意道歉。

吳思瑤續指，國民黨明知自己人涉案，卻由黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、多位藍委號召群眾衝北院，還在立院多次利用質詢為難檢調人員，國民黨應為鬥臭司法、迫害司法作為道歉。

她質疑，做錯事道歉這麼難？這甚至是全台矚目、連民主都能造假的大錯特錯，從起訴書就能看出，黃呂錦茹全程在抄寫營名冊現場督軍，指使國民黨幹部、黨工下載資料，逼迫他們各用一天的時間抄寫，如今卻採取無罪辯護主張，相信司法終究會做出非常適切而且合宜的判准。

吳思瑤也點名「地動刪瑤」召集人賴苡任，至今還在操作因為他是可能的未來參選者，所以被執政黨進行個人司法迫害」，但賴苡任把自己想得太重要了，不過就是個違法亂紀犯罪人，如此而已。她說，期盼藍營不要再迫害司法、鬥臭司法，國民黨欠社會的兩個道歉，社會都在等。