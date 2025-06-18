中央減地方租金補貼 蔣萬安：前後矛盾邏輯錯亂

租金補貼恐受中央統刪給地方的一般補助款影響，台北市長蔣萬安今天表示，中央認為財劃法三讀通過排擠預算，所以砍了地方補助款，又提釋憲認為財劃法違憲，前後矛盾邏輯錯亂。

台北市政府指出，原本明年由中央全額補貼的擴大租金補貼，目前台北市政府被要求要自籌40%，相當於增加新台幣18.78億元預算。蔣萬安昨天在市政會議上說，這次連租金補貼都被刪，直接傷害全國75萬戶租屋家庭的基本生存權利。

蔣萬安今天出席中正運動中心整新啓用記者會，針對昨天他在市政會議提及租金補貼將受中央統刪給地方的一般補助款影響，接受聯訪時，媒體提問專家分析租屋補貼已被房東轉嫁給房客，若拿掉，苦的是租屋族時，他進一步論述。

蔣萬安說，他其實還是無法理解，中央一直說這是因為財劃法的三讀通過，所以排擠了預算效應，所以砍地方補助款、砍租金補貼，但另一方面又提出釋憲，認為財劃法違憲，「這不是前後矛盾、邏輯錯亂，話都你在講、刀都你在砍，卻都砍向辛苦的老百姓」。

針對內政部長劉世芳上午受訪說，如果政策不變，希望朝追加預算方式，桃園市長張善政近日也說在有前提的狀況下，可能會支持政院追加預算。

蔣萬安說，張善政展現了積極、願意跟中央溝通的態度，其實也反映地方的心聲，認爲這一次行政院違法苛扣地方補助款，同時也希望中央能懸崖勒馬，即刻將已經核定的補助款撥給地方。

蔣萬安說，不分藍綠的縣市首長，都不贊成行政院這樣子作法，至於台北市，就是盡最大力量來為這些辛苦的市民朋友、孩子、老人家、身障弱勢，爭取應有的權益。