高虹安愛將遭「罰站」90分鐘 她嗆綠營議員霸凌
新竹雙罷戰火燒進議場，民進黨籍新竹市議員陳建名今在質詢時，要求昨天與民進黨團發生口角衝突的民政處長施淑婷道歉，施淑婷堅不道歉，還說感覺自己被霸凌，陳建名也要求施淑婷在民進黨團質詢期間罰站，施前後罰站約1.5小時。
新竹市議會今天舉行第11屆第5次定期會市政總質詢，新竹市代理市長邱臣遠率領新竹市政府各局處首長到場備詢。陳建名質詢時表示，新竹市民政處長施淑婷昨天在議場說民進黨議員是流氓，後來在上班時間接受媒體訪問時還是說民進黨議員是流氓，質問邱臣遠這樣是否有違反規定？
邱臣遠答詢表示，所有政務人員都應該依據相關辦法在上班時間遵守相關規定，對於昨天臨時突發的狀況他表達遺憾。施淑婷答詢時強調，她是在中午休息時間接受媒體採訪。
陳建名也請邱臣遠要求施淑婷為昨天說民進黨議員是流氓的行為道歉，邱臣遠則再次重申，他對昨天的突發狀況表達遺憾，對相關的政務人員的行為，他都會要求依照相關規定去遵守。
陳建名也不滿邱臣遠護航施淑婷，便要求施淑婷在她質詢的30分鐘內全程罰站，並大聲連續問了3次：「施淑婷你要不要道歉？」施淑婷也堅不道歉，並稱：「昨天的感受是被充分的霸凌了，這是流氓的行徑！」
民進黨團9點20分開始質詢，便要求施淑婷罰站，待9點50分至11點由國民黨團質詢後，施淑婷才坐下。11點開始原本由民進黨團繼續質詢，但因為爆發罷免相關看板激烈衝突，議會一度暫停20分鐘，輪到民進黨團質詢時，施淑婷又繼續罰站，一共罰站約1小時30分鐘。
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