黃呂錦茹續押 連勝文批荒謬：推罷免侵犯民進黨政治權利

北檢偵辦罷綠委雙吳不實連署案，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等3人再續押3個月。國民黨副主席連勝文痛批，過去很多危害人民權益的詐欺犯都沒被羈押，黃呂卻因推罷免，可能侵犯民進黨權益，危害民進黨政治權利，反而被羈押，這是非常荒謬的事情。

連勝文今天上午出席中正運動中心整新啟用記者會，也被問及黨主席朱立倫不出席總統府「共商國是」看法，連說，他不太確定民進黨是在做什麼打算，不過他們在推動惡罷，一步一步摧毀台灣僅存薄弱的監督制衡力量。

連勝文說，他個人認為，這是台灣非常重大危機，因為這個國家一旦少了監督制衡的力量，整個國家從內部開始腐化，這比外敵入侵來講，一樣嚴重，甚至更加嚴重，不知道他們知不知道，推動惡罷才是台灣最大的危機之一。