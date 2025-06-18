快訊

午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

2女人的戰爭！李怡貞求償7億印尼盾 陳沂反嗆：代小學老師管教你

戰鬥藍發起21日反罷免造勢 館長將到場

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨反制大罷免，戰鬥藍發起人趙少康今天舉行記者會宣布，周六（21日）下午四時將在台北榮興花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」。圖／聯合報資料照片
國民黨反制大罷免，戰鬥藍發起人趙少康今天舉行記者會宣布，周六（21日）下午四時將在台北榮興花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」。圖／聯合報資料照片

國民黨反制大罷免，戰鬥藍發起人趙少康今天舉行記者會宣布，周六（21日）下午四時將在台北榮興花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」。北市5藍委全員到齊外，國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、民眾黨立委張啓楷與館長陳之漢也會現身力挺。

此次造勢活動除以台北市立委為主，包括羅智強、李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、賴士葆；新北張智倫、洪孟楷林德福、葉元之、羅明才、廖先翔、基隆林沛祥等民代也會出席，台北市長蔣萬安因公出國未能到場。主辦地的音樂台估計可坐到3000人，周邊範圍可望湧入7千至8千人。

趙少康表示，選在21日舉辦是因中選會20日會宣布立委二階連署結果與投票日期，為宣傳讓支持者知道哪一天投票，更要把勢造起來，既然罷免方已經動員到極致飽和，反罷方也要站出來，呼籲大家出門投下不同意罷免票。

此外，檢方偵辦罷免不實連署案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被起訴後仍被裁定續押。趙少康批評「這太過分了」，偽造文書要件是生損害於公眾或他人，如今沒有一個民進黨立委被罷免；且市黨部書記長與總幹事已認罪，並說黃呂錦茹沒有下令，若交保還會改口說是受黃呂指示嗎？

趙少康認為，司法就是要讓黃呂押到補選完，毫無道理，這樣對待最大在野黨的台北市黨部主委，有公道嗎？任何事不能太過頭了，也許會喚起藍營的危機意識。

對於國安簡報破局，趙少康說，重大會面的事先溝通很重要，顯然事先沒什麼溝通。而國民黨也有問題，接到電話應該先跟民眾黨商量， 但好像雙方也沒有溝通；尤其這種事情，藍白要小心被分化，就像國民黨說不去後，總統府說國民黨還是比較善意，至少祕書長有接電話，反而民眾黨則沒有回電，這也在分化。

國民黨反制大罷免，戰鬥藍發起人趙少康今天舉行記者會宣布，周六（21日）下午四時將在台北榮興花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」。圖／戰鬥藍提供
國民黨反制大罷免，戰鬥藍發起人趙少康今天舉行記者會宣布，周六（21日）下午四時將在台北榮興花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」。圖／戰鬥藍提供

大罷免 國民黨

延伸閱讀

不認「罷綠」連署案！黃呂錦茹續押 法院裁定理由曝光

賴清德與曹興誠共同聽罷團簡報 趙少康：一手擺笑臉背後卻捅刀

「愛國者行動」不用朱立倫下令 趙少康621北市反霸宣講

曹興誠嗆辯論不接是孬種 趙少康回應敢罵就告：我要也是跟賴清德辯

相關新聞

劉世芳要地方多扛租屋補貼負擔 王育敏：錯誤做法

「財政收支劃分法」修法後，地方財源可獲擴充，而內政部長劉世芳今提出，中央政府收入減少，地方政府收入增加，希望地方政府能多...

黃國昌播示範帶質詢 鄭銘謙：應說明音檔來源

針對民眾黨立委黃國昌日前在立法院質詢時，公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告朱亞虎錄音內容。法務部長鄭銘謙今受訪表示，音檔...

國安簡報破局朱立倫挨酸「學人精」 民進黨：中共最開心

賴清德總統邀請在野黨主席進行國安簡報，但民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫昨天先後宣布不出席，會議破局。民進黨發言人吳崢...

國安簡報破局綠批在野 王育敏：府有誠意別放任亂扣帽

賴清德總統邀請在野黨原訂今日進行國安簡報，但昨日藍白均有疑慮，故宣布不予出席，因而破局。民進黨方面批藍白不顧國安。國民黨...

中央減地方租金補貼 蔣萬安：前後矛盾邏輯錯亂

租金補貼恐受中央統刪給地方的一般補助款影響，台北市長蔣萬安今天表示，中央認為財劃法三讀通過排擠預算，所以砍了地方補助款，...

影／黃國昌「偵訊音檔」爭議 藍委批法務部長帶風向

立法院司法及法制委員會昨（17日）爆發質詢風波，民眾黨立委質詢法務部長鄭銘謙時，播放一段「京華城朱姓將軍」的偵訊錄音，鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。