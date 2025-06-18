戰鬥藍發起21日反罷免造勢 館長將到場

國民黨反制大罷免，戰鬥藍發起人趙少康今天舉行記者會宣布，周六（21日）下午四時將在台北榮興花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」。北市5藍委全員到齊外，國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、民眾黨立委張啓楷與館長陳之漢也會現身力挺。

此次造勢活動除以台北市立委為主，包括羅智強、李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、賴士葆；新北張智倫、洪孟楷林德福、葉元之、羅明才、廖先翔、基隆林沛祥等民代也會出席，台北市長蔣萬安因公出國未能到場。主辦地的音樂台估計可坐到3000人，周邊範圍可望湧入7千至8千人。

趙少康表示，選在21日舉辦是因中選會20日會宣布立委二階連署結果與投票日期，為宣傳讓支持者知道哪一天投票，更要把勢造起來，既然罷免方已經動員到極致飽和，反罷方也要站出來，呼籲大家出門投下不同意罷免票。

此外，檢方偵辦罷免不實連署案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被起訴後仍被裁定續押。趙少康批評「這太過分了」，偽造文書要件是生損害於公眾或他人，如今沒有一個民進黨立委被罷免；且市黨部書記長與總幹事已認罪，並說黃呂錦茹沒有下令，若交保還會改口說是受黃呂指示嗎？

趙少康認為，司法就是要讓黃呂押到補選完，毫無道理，這樣對待最大在野黨的台北市黨部主委，有公道嗎？任何事不能太過頭了，也許會喚起藍營的危機意識。