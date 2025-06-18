快訊

午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

2女人的戰爭！李怡貞求償7億印尼盾 陳沂反嗆：代小學老師管教你

父子深夜食堂吃什麼？兒子支持更上層樓 曝蔣萬安回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與長子蔣得立（右）一起受訪，分享兩人私下的相處狀況。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）與長子蔣得立（右）一起受訪，分享兩人私下的相處狀況。記者余承翰／攝影

北市長蔣萬安及大兒子蔣得立接受本報相對論專訪，對於外界看好蔣未來「更上一層樓」選總統，蔣得立說「如果這是他(爸爸)的選擇，我會支持」。蔣今被問得立支持更上一層想法，蔣沒正面回應，僅說得立真的超乎他想像，是非常成熟懂事的孩子。

至於蔣家有一個「深夜食堂」父子交心時刻，蔣萬安今天被問深夜食堂最喜歡吃什麼？蔣今天也自曝，得立最喜歡點八方雲集的鍋貼、還有牛肉麵、鹽酥雞，他很喜歡牛肉湯，炒青菜還有一碗白飯。這樣兩個人可以聊很久，也可以吃得很開心。

蔣萬安接受本報相對論專訪，也提到自己從政當市長，大兒子得立怎麼看爸爸？還有外界看好蔣未來可能「更上一層樓」，大兒子的想法，專訪中蔣萬安與蔣得立無所不談。

蔣萬安今天上午出席中正運動中心整新啟用記者會，對於得知大兒子得立支持爸爸更上一層樓，蔣今天說，讓他欣慰的是，得立受訪提到，有個市長爸爸，其實對他來講沒有什麼不一樣，他也不會感覺有什麼好驕傲。蔣也稱讚得立「真的是超乎我想像，非常成熟是個懂事的孩子。」蔣說，「得立覺得選市長是我的選擇，他就是平常心看待，他還是一樣做他自己，非常熱衷童軍團，喜歡打籃球，他真的是非常成熟是個懂事的孩子。」

至於蔣得立在專訪自曝同學都叫他「市子」。蔣萬安今天也說，其實當他第一時間知道得立同學給他的綽號是「市子」，他也問為什麼叫市子，是因為很愛吃柿子嗎？蔣說，得立說是因為市長的兒子，所以同學都說「市子、市子」，他覺得很有趣，現在的孩子都非常有創意。

蔣萬安 蔣得立

延伸閱讀

地方跳腳租補自籌 蔣萬安怒轟：話都你在講、刀都你在砍

租補需自籌40% 蔣萬安籲中央刀莫砍向需受助者

北市首座校園藝術生態博物館於太平國小正式揭幕

與蔣萬安合體看板遭惡意變造 李彥秀：已提告、捍衛名譽

相關新聞

國安簡報破局朱立倫挨酸「學人精」 民進黨：中共最開心

賴清德總統邀請在野黨主席進行國安簡報，但民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫昨天先後宣布不出席，會議破局。民進黨發言人吳崢...

國安簡報破局綠批在野 王育敏：府有誠意別放任亂扣帽

賴清德總統邀請在野黨原訂今日進行國安簡報，但昨日藍白均有疑慮，故宣布不予出席，因而破局。民進黨方面批藍白不顧國安。國民黨...

中央減地方租金補貼 蔣萬安：前後矛盾邏輯錯亂

租金補貼恐受中央統刪給地方的一般補助款影響，台北市長蔣萬安今天表示，中央認為財劃法三讀通過排擠預算，所以砍了地方補助款，...

影／黃國昌「偵訊音檔」爭議 藍委批法務部長帶風向

立法院司法及法制委員會昨（17日）爆發質詢風波，民眾黨立委質詢法務部長鄭銘謙時，播放一段「京華城朱姓將軍」的偵訊錄音，鄭...

黃呂錦茹未認罪 吳思瑤：國民黨欠社會2個道歉

檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶不實連署案，依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人遭羈...

高虹安愛將遭「罰站」90分鐘 她嗆綠營議員霸凌

新竹雙罷戰火燒進議場，民進黨籍新竹市議員陳建名今在質詢時，要求昨天與民進黨團發生口角衝突的民政處長施淑婷道歉，施淑婷堅不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。