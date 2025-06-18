與朱立倫見面 侯友宜：團結讓立委續為新北加油

新北市長侯友宜昨晚與國民黨主席朱立倫見面，他今天表示，國民黨立委貢獻新北的建設與社福，昨晚與朱立倫見面，是希望一起團結努力，讓新北立委能繼續為新北市加油。

媒體報導，國民黨主席朱立倫昨晚於國家政策研究基金會與侯友宜會面，為面臨罷免挑戰的新北市藍營立委商討作戰反罷策略，接下來進一步擴大北北基區域聯防。

侯友宜上午主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問朱侯見面是否為守住新北市6席國民黨立委，為此商討策略，雙方是否討論出具體的執行方針。

他說，經常會與朱立倫見面、碰上，也會聊上兩句；其實，昨天的見面也很平常。最主要的是，新北市需要會做事、能做事、肯做事的立委，新北市這幾位國民黨籍的立委，這1年多來盡心盡力，為新北市的建設及社會福利，做了很大的貢獻。

侯友宜說，一定會團結共同努力，讓新北市的立委們能夠繼續為新北市加油。

至於總統賴清德邀請在野黨主席18日進行國安簡報，兩位在野黨主席都不出席。侯友宜被問到看法時表示，這本來就是一件美事，不過在交流的過程中，大家都期待是一個開大門走大路，公開透明，讓大家能夠瞭解，會議裡面的相關的內容。

侯友宜說，當然，有部分涉及到國安，必須尊重，但是國安問題不會只有單一方面，還有很多的議題，也涉及到國安，可以開放讓大家瞭解。

他說，朝野之間，大家的共識，凝聚這塊土地的力量。其實，這一次就算在細節上沒有達成協議，未來還是可以繼續讓朝野更和諧，討論出更周全的方式，大家一起加油，讓台灣會更好。