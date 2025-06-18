快訊

立委鄭正鈐遭告發貪汙！疑替廠商喬事情 反要求供養助理薪資

關稅倒數！電子六傑押寶伺服器 對消費性產品態度保守

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

反罷免創意宣傳 國民黨立委以流行歌曲搭配訴求

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨立委展開反罷免行動。圖／非當事者取自臉書
國民黨立委展開反罷免行動。圖／非當事者取自臉書

面對7月下旬可能登場的「大罷免」，國民黨立委積極應戰，除勤跑基層外，造勢活動中也開始出現創意巧思，以流行歌曲搭配政治訴求，拉近與選民的距離，炒熱現場氣氛，盼催出反罷免投票潮。

日前已有國民黨立委後援會在活動中播放經典老歌〈玫瑰玫瑰我愛你〉，以台語諧音「抹過」（不會過）象徵罷免案不會通過，幽默有梗，讓支持者會心一笑。另一位立委則選唱陳奕迅〈讓我留在你身邊〉，強調「請讓我留下來繼續為地方打拚」，走柔性路線，情感訴求強烈。

除了上述歌曲，藍營幕僚也積極規劃其他可用於造勢的曲目。例如林志炫〈不會讓你走〉等，皆可藉語意雙關，用非政治轉化為「罷免不會成功」的象徵；張韶涵的〈打不倒的勇者〉則表達在強大壓力下堅定不退的形象。

在情感層面，〈手牽手〉〈我相信〉〈一起走過的日子〉等，呼籲支持者珍惜與立委之間長期建立的情感與信任。而在地方場合，台語歌曲如〈甲你攬牢牢〉、〈惜緣〉也成熱門BGM(背景音樂)備選，貼近在地民情，強化凝聚力。

國民黨市黨部主委顏文正指出，這些歌曲選擇不僅為了炒熱活動氣氛，更是傳遞立委與選民「在一起、不分開」的訴求。

面對罷免壓力，國民黨另類以「柔中帶剛」的方式動員支持，盼在選民情感與理性之間，創造更多投票意願。是否能成功擋下這波罷免潮，將成為下半年政局走向的關鍵指標

罷免

延伸閱讀

【重磅快評】反罷免之草船借箭

台中3個選區罷藍二階連署尚未過關 民進黨台中市議會街頭衝刺

傅崐萁拜會 李來希月退還沒停砍不氣了：再給國民黨一次機會

全力反罷免！朱立倫、侯友宜碰面 談守新北6藍委策略

相關新聞

黃國昌「示範帶」延燒 王義川當場向法務部長告發：行使偽造文書罪

民眾黨立委黃國昌日前在司法及法制委員會上放「法務部的示範帶」，輿論譁然，法務部昨天也發出聲明稿，立法委員王義川今在立院司...

再喊追加預算及財劃法比例 劉世芳：租補地方分擔、合法回歸

內政部發函地方政府，針對明年的擴大租金補貼專案，要求地方自籌部分經費，引發地方反彈。內政部長劉世芳今天表示，租金補貼本來...

反罷免創意宣傳 國民黨立委最愛唱這些歌…

面對七月下旬可能登場的「大罷免」，國民黨立委積極應戰，除勤跑基層外，造勢活動中也開始出現創意巧思，以流行歌曲搭配政治訴求...

地方跳腳租補自籌..蔣萬安怒轟：話都你在講刀都你在砍

中央刪補助款，明年本該中央全額補助的擴大租金補貼，北市被要求自籌40%，相當增加18.78億財政負擔。市長蔣萬安今被問有...

戰狼小姐姐酸大前輩張雅琴：嗆黃國昌說謊 試讀能力令人憂

賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安簡報破局，新聞主播張雅琴昨天翻出賴總統就職周年演說，指稱民眾黨主席黃國昌不想參加卻說謊。...

吳思瑤批黃國昌比腳尾飯事件更可惡 「蔥」與「蒜」不該混淆

台北地檢署偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，認定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉主導罷免案，依偽造文書、個資法起訴5人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。