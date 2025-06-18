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地方跳腳租補自籌 蔣萬安怒轟：話都你在講、刀都你在砍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席中正運動中心整新啟用記者會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席中正運動中心整新啟用記者會。記者林麗玉／攝影

中央刪補助款，明年本該中央全額補助的擴大租金補貼，北市被要求自籌40%，相當增加18.78億財政負擔。市長蔣萬安今被問有專家認為，房東已將租補轉嫁房客，最後苦的還是租屋族。蔣今再批中央邏輯錯亂，「話都你在講、刀都你在砍」砍向辛苦老百姓。

蔣說，他無法理解，因為中央一直說，這是因為財劃法的三讀通過，所以排擠預算，所以砍地方一般補助款，砍租金補貼，不過另一方面，又提出財劃法釋憲，說財劃法違憲，這不是前後矛盾，邏輯錯亂，「話都是你在講、刀都你在砍」。

蔣萬安今天上午出席中正運動中心整新啟用記者會，媒體也問蔣，內政部長劉世芳今說若政策不變將朝追加預算方式，桃園市長張善政也可能支持。蔣萬安說，張市長展現積極願意與中央溝通度態度，也反映地方的心聲。蔣說，他認為這次行政院違法苛扣地方補助款，同時也希望中央懸崖勒馬，即刻將已經核定的補助款撥給地方。

蔣萬安說，不分藍綠的縣市首長，都不贊成行政院這樣的做法，對台北市來說，就是盡最大力量，為辛苦市民朋友、孩子、老人家、身障弱勢，爭取他們應有的權益。

財劃法 補助款 蔣萬安

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