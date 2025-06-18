陳智菡酸張雅琴：嗆黃國昌說謊 試讀能力令人憂
賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安簡報破局，新聞主播張雅琴昨天翻出賴總統就職周年演說，指稱民眾黨主席黃國昌不想參加卻說謊。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天打臉，張雅琴截取的文字下一行就有「共商國是、坦率真誠交流意見」，試讀能力到了憂心的地步。
張雅琴昨天在播報時段指出，賴總統在520明確提到「重要國安情勢簡報」，民眾黨早就不想參加，但是千萬不能夠說謊，「你以為我們沒有新聞紀錄嗎？人家從第一天講的就是『重要國安情勢簡報』，不知道民眾黨在凹什麼？硬要凹成是國是對談！」
陳智菡上午在臉書發文表示，張雅琴拿出致詞稿及臉書發文做文章，沾沾自喜以為發現什麼大獨家，聲稱賴總統僅說要進行國安簡報，民眾黨卻要硬凹為國是會議，高呼黃國昌可以不去但不能說謊，其實這位主播的試讀能力，已經到了讓人憂心的地步。
陳智菡指出，就在張雅琴截取的文字下一行，就有「共商國是、坦率真誠交流意見」這幾個字，賴總統的承諾與邀約只想做半套，民眾黨秘書長周榆修也明確告知想法，「賴總統不願採納，我們最終決定不去也不行？」
陳智菡直言，張雅琴要選擇站在權力的那一邊、高分貝膜拜領袖、跪舔歌頌黨，「那是妳個人選擇，但妳也要識字。」
事實上，根據總統府官網公布的演說致詞內容，賴總統明確提及始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此將指示國安團隊著手規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家各項挑戰。
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