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吳思瑤批黃國昌比腳尾飯事件更可惡 「蔥」與「蒜」不該混淆

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
日前在質詢時被放「法務部示範帶」的立委黃國昌，今遭立委王義川當面向法務部長鄭銘謙告發行使委造文書罪。記者王宏舜／攝影
日前在質詢時被放「法務部示範帶」的立委黃國昌，今遭立委王義川當面向法務部長鄭銘謙告發行使委造文書罪。記者王宏舜／攝影

台北地檢署偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，認定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉主導罷免案，依偽造文書、個資法起訴5人，對在押黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文建請從重量刑。吳思瑤今在立院司法及法制委員會質疑罷免連署造假，北檢起訴，而當事人認罪了，國民黨還在硬拗，究竟是「司法迫害」還是「迫害司法」？

吳思瑤說，當起訴書呈現在國人面前，國民黨上上下下涉案鐵證如山，一個泱泱國會第一大黨，至今被起訴的都是國民黨員，國民黨盜用公民民意、鬥臭司法，欠社會兩個道歉。吳思瑤說，檢調辦案要的是證據，該辦就辦、藍綠都要辦，支持司法公正辦案。

話鋒一轉，吳思瑤批黃國昌創司法惡例，用魚目混珠的方式播放音檔，法務部長已說沒有「示範帶」，若錄音檔是真的，是否有律師違法？她指黃在質詢播放錄音檔，若為惡意仿作或AI生成來整官員，這比2005年台北市議員王育誠的「腳尾飯事件」更可惡，「蔥」與「蒜」很容易分辨，真就是真、假就是假，但黃國昌至今還在鬥臭司法，知法犯法，這種魚目混珠的行為不該繼續。

吳思瑤質疑，以偽造或變造之方式，製作疑似檢察官偵訊錄音，並公開散布，使社會大眾誤信為真，是否違反刑法偽造變造文書罪？

立委吳思瑤批黃國昌創司法惡例，用魚目混珠的方式播放音檔。記者王宏舜／攝影
立委吳思瑤批黃國昌創司法惡例，用魚目混珠的方式播放音檔。記者王宏舜／攝影

國民黨 吳思瑤 司法

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