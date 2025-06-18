再喊追加預算及財劃法比例 劉世芳：租補地方分擔、合法回歸

內政部發函地方政府，針對明年的擴大租金補貼專案，要求地方自籌部分經費，引發地方反彈。內政部長劉世芳今天表示，租金補貼本來就是中央和地方分擔，是蘇貞昌時代改由中央全額負擔，如今根據新版財劃法，中央收入減少，因此希望地方充新考量財畫法分擔比例。她強調這是合法回歸，沒有問題。

中央地方一般補助款爭議尚未落幕，現在又傳出內政部日前發函各縣市，指明年的「擴大租金補貼專案計畫」，要求地方政府自籌10％至40％不等的經費。消息一出又再次引發地方反彈，甚至傳出連綠營地方首長也不滿。

劉世芳今天在立法院表示，租金補貼政策是按照地方制度法和財劃法；今年3月新版財劃法公告後，中央收入減少、地方收入增加，所以主計總處通知，編列明年預算概算時要重新考量新的籌編比例，近期國土署接獲六都中的五都主辦單位要求出具公文，說明是否調整籌編比例，因此才會發函給六都。

不過外界質疑租金補貼預算並未遭到凍刪，劉世芳指出，2021年之前，租金補貼本來就是中央地方各自按照財力分擔，後來在2023年之後，因中央財稅收入創新高，所以閣揆蘇貞昌時宣布由中央全額負擔。但新的財劃法公布後，希望未來地方可以納為籌編時的地方支付的原則，她強調這是合法回歸，沒有問題。

外傳租金補貼經費是否11月就將用罄？劉世芳說，目前為止還沒有這樣的狀況，從2025年開始，中央政府跟地方政府合作得非常好，租金補貼都是由地方審查、中央住宅基金直接撥付，到目前為止有84萬戶申請，72萬戶通過，要支付的金額約153億元，如果按照新的財劃法，希望地方政府可以按照新獲得的預算重新負擔。不過負擔比例目前還沒有定案，還要中央地方多討論，希望一起合作度過難關。

劉世芳說，現在支付租金補貼的財源來自住宅基金，是由行政院撥補內政部，行政院若沒經費，撥補到住宅基金的經費自然就會減少。她強調，確實根據新版財劃法，中央收入減少、地方增加，希望地方政府能多多支持，才不會造成很多年輕人的困難。

對於是否衝擊未來提供租金補貼的戶數，劉世芳說，要看地方政府審查時依據的標準，尊重地方的行政裁量。目前的戶數沒有改變，若租金補貼政策仍獲得多數民眾支持，也希望地方可考量由行政院追加預算，或重新考量財劃法對租金補貼的比例。