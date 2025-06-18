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為地方補助會卓榮泰釋善意 張善政：不應讓地方當犧牲品

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（圖）昨下午親赴行政院拜會行政院長卓榮泰。張受訪表示，在補助款以外，中央與地方還有很多面向要配合，希望雙方本於國家建設共同推動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（圖）昨下午親赴行政院拜會行政院長卓榮泰。張受訪表示，在補助款以外，中央與地方還有很多面向要配合，希望雙方本於國家建設共同推動。記者朱冠諭／攝影

行政院統刪各縣市一般性補助款引發爭議，桃園市長張善政昨下午親赴行政院拜會行政院長卓榮泰。張今在市政會議前受訪表示，最近氛圍雖然有點緊張，但補助款以外，中央與地方還有很多面向要配合，希望雙方本於國家建設共同推動。

張善政表示，昨天拜會卓榮泰，主要是因為桃園市政有一些時程壓力的重要項目需要行政院配合，包括捷運從三鶯線拉到桃園八德，及航空城汙水處理廠2大案子；這2項計畫已經通過相關部會審查，但目前都在行政院最後關口，因此請求卓能夠配合支持，卓也表達善意，表示會盡快處理。

張善政表示，最近氛圍確實有點緊張，主要是因為補助款的關係，但補助款以外有很多面向不應該糾結在中央跟地方對立的情節之下，中央跟地方有很多事情需要配合，雙方應該本於國家建設共同推動的精神，一起把工作往前推，昨天雙方都表達充分善意，這對將來是非常重要的氣氛。

張善政表示，行政院經費被立法院刪減，行政院為了因應被刪而反過來刪減地方補助款，地方當然不希望看到這種現象；行政院應該講得出道理，讓立法院了解刪減造成的困難，能夠在追加預算的方向上繼續推動，不應該拿地方補助款來當犧牲品。

張善政說，如果真的能夠講得出道理，說補助款已經刪到骨子裡，不得已要刪地方預算，相信立法院也不樂見地方被刪，如果這個前提能夠澄清的話，在立法院追加預算不失為一個補救的方法。

補助款 行政院 張善政

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