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黃國昌「示範帶」延燒 王義川當場向法務部長告發：行使偽造文書罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
立委陳培瑜質疑白委試圖提案「法庭直播」，在經過黃國昌的「示範帶」事件後，法庭直播等同成為「素材」，會給在場人很大的壓力。記者王宏舜／翻攝
立委陳培瑜質疑白委試圖提案「法庭直播」，在經過黃國昌的「示範帶」事件後，法庭直播等同成為「素材」，會給在場人很大的壓力。記者王宏舜／翻攝

民眾黨立委黃國昌日前在司法及法制委員會上放「法務部的示範帶」，輿論譁然，法務部昨天也發出聲明稿，立法委員王義川今在立院司法及法制委員會上質問，若非當事人、律師，能夠在案件中拿到光碟嗎？如果有人看過筆錄，接著找兩個人「出來演」，是否得當？法務部長鄭銘謙認為影響司法行為不當，司法院副秘書長王梅英表示，法官要獨立審判，若用輿論來製造壓力，確實會對法官造成壓力。

王義川表示，這就是「妨害司法公正」，若有人拿了、聽過偵訊筆錄，用AI來模仿當事人的聲音，以此公開播放，變造、偽造相關文書，在刑法上為行使偽造文書罪，他當場告發黃國昌行使偽造文書罪，請鄭銘謙轉相關檢察署偵辦。

王說，以後就會有其他人抄襲、模仿，這些東西以後在網路上散布，法官、檢察官都會受到影響，國會殿堂的立委搞這些事情，法務部應告訴國人這是錯的，會影響台灣的司法。

立委陳培瑜接著詢問，白委試圖提案「法庭直播」，在經過黃國昌的「示範帶」事件後，法庭直播等同成為「素材」，會給在場人很大的壓力。

法務部昨晚的新聞稿指出，黃國昌前天質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊的錄音，並在質詢結束前表示此作為「示範帶」，但黃國昌就錄音檔未說明來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除是經由剪輯或以人工智慧技術合成的可能。

法務部指出，無論播放的錄音檔案是偵訊錄音內容，或是示範帶，未循法定程序，卻執此真偽不明的檔案作為質詢使用，質疑檢察官有不正訊問情形，造成社會嚴重誤解與錯誤聯想，有害於檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。法務部指此音檔內容已涉及目前審判中的具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞。

立委王義川今天在立法院司法及法制委員會當場告發黃國昌犯行使偽造文書罪。記者王宏舜／攝影
立委王義川今天在立法院司法及法制委員會當場告發黃國昌犯行使偽造文書罪。記者王宏舜／攝影

黃國昌 法務部 司法院

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