黃國昌「示範帶」延燒 王義川當場向法務部長告發：行使偽造文書罪

民眾黨立委黃國昌日前在司法及法制委員會上放「法務部的示範帶」，輿論譁然，法務部昨天也發出聲明稿，立法委員王義川今在立院司法及法制委員會上質問，若非當事人、律師，能夠在案件中拿到光碟嗎？如果有人看過筆錄，接著找兩個人「出來演」，是否得當？法務部長鄭銘謙認為影響司法行為不當，司法院副秘書長王梅英表示，法官要獨立審判，若用輿論來製造壓力，確實會對法官造成壓力。

王義川表示，這就是「妨害司法公正」，若有人拿了、聽過偵訊筆錄，用AI來模仿當事人的聲音，以此公開播放，變造、偽造相關文書，在刑法上為行使偽造文書罪，他當場告發黃國昌行使偽造文書罪，請鄭銘謙轉相關檢察署偵辦。

王說，以後就會有其他人抄襲、模仿，這些東西以後在網路上散布，法官、檢察官都會受到影響，國會殿堂的立委搞這些事情，法務部應告訴國人這是錯的，會影響台灣的司法。

立委陳培瑜接著詢問，白委試圖提案「法庭直播」，在經過黃國昌的「示範帶」事件後，法庭直播等同成為「素材」，會給在場人很大的壓力。

法務部昨晚的新聞稿指出，黃國昌前天質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊的錄音，並在質詢結束前表示此作為「示範帶」，但黃國昌就錄音檔未說明來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除是經由剪輯或以人工智慧技術合成的可能。