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傅崐萁拜會 李來希月退還沒停砍不氣了：再給國民黨一次機會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希17日公開表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁來訪，表示願意再給國民黨一次撥亂反正的機會。圖／取自李來希臉書
全國公務人員協會前理事長李來希17日公開表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁來訪，表示願意再給國民黨一次撥亂反正的機會。圖／取自李來希臉書

全國公務人員協會前理事長李來希17日公開表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁來訪，表示願意再給國民黨一次撥亂反正的機會，相信大惡罷後，都能心想事成，大家一起加油。

李來希盼國民黨團能推動停砍軍公教年金，但因大罷免，時程延宕。為此，李來希13日表示，停止逐年遞減退休所得既單純且能安撫人心，符合公平正義，沒有違憲疑慮，只是停損沒有要求增加所得，要求通過一個沒有增加國家預算負擔的法案真的有那麼難嗎？退休軍公教的殷殷期待落空，他作為帶頭抗爭的人，沒有立場再要求夥伴跟著他支持無能的政黨，「孤臣無力回天，就請自求多福了！」

李來希17日表示傅崐萁前來拜會。他說，面對民進黨鋪天蓋地的造謠抹黑抹紅，濫用國家資源，結合側翼網軍打手，企圖罷免正當行使立法權限的國會議員，史上最強悍的總召傅崐萁帶領國民黨委員積極應戰，直球對決，風塵僕僕之餘，特別撥冗造訪寒舍，與他交換意見，相談甚歡，特別提到相關法案的立法進度與作為。

李來希說，時機敏感，冀望夥伴們能體諒目前國民黨面臨的艱困處境，國民黨一定會在適當的時機處理應允的承諾，盼望夥伴們諒解與支持，面對這個不公不義的政權毀憲亂政的作為，相信他的夥伴們都能共體時艱，再給國民黨一次撥亂反正的機會，相信大惡罷之後，都能心想事成，大家一起加油。

李來希 國民黨 傅崐萁

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