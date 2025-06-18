中東情勢未歇 外交部持續協助以色列及伊朗台灣人離境
以色列與伊朗衝突情勢未歇，外交部今天指出，兩國空域仍是關閉狀態，繼15日駐以色列代表處與駐約旦代表處共同協助14名滯留以國的台灣人入境約旦並返國，駐以色列代表處近日再協助2批共6名在以國的台灣人搭車前往邊關入境約旦。
外交部表示，目前已有3名台灣人自陸路平安離開伊朗前往土耳其，外交部、相關駐外館處、德黑蘭台貿中心與台灣人間持續保持密切聯繫，協助有意離境的國人。
由於中東區域緊張局勢持續，外交部再次籲請民眾，近期避免前往以色列與伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與台灣相關駐外館處取得聯繫。
外交部表示，民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話；在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」，以獲得及時協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言