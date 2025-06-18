快訊

80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

5年前鑽石公主號染疫成海上孤島 工程師突發奇想神救援

0050一拆四華麗登場！1分鐘爆2.5萬張大量、力穩高檔

日專家：歐洲應正視中國侵台風險 網攻恐是前兆

中央社／ 羅馬17日專電

北約防衛學院基金會今天舉行高階對話，日本專家松原實穗子疾呼，歐洲應更重視台海危機，美軍方多次提到中共可能在2027年犯台，若開戰全球經濟將重創，且將危及歐洲在台3萬僑民；她並擔憂中國網攻台海基礎設施恐是衝突前兆。

北約防衛學院基金會（Nato Defense CollegeFoundation）17、18日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，基金會主席米努托里佐（Alessandro Minuto-Rizzo）、北約幹部、義大利外交部官員，及美歐亞太多國學者專家出席，中央社應邀擔任媒體合作夥伴。

在今天會議第二場「混合戰」討論中，擔任講者的日本電信電話公司（NTT）首席網路策略師松原實穗子（Mihoko Matsubara）表示，日本非常理解台海安全的重要性，她此行是希望向與會的歐洲政學界說明，為何台海安全也與歐洲息息相關。

松原實穗子表示，台灣一直是歐洲和各國經濟的強大力量，台灣半導體全球市佔率60%，先進半導體市佔率90%，且全球超過20%貿易是透過台灣海峽進行，「大家可想像，台海發生任何事，全球市場或經濟會如何」。

她接續提問，「你知道目前有3萬歐洲公民住在台灣嗎？若台灣海峽發生任何事，你確定能將這3萬公民從台灣安全撤離到歐洲嗎？」

松原實穗子強調，台海發生變局恐只剩不到2年時間，2027年開戰時間點被稱「戴維森之窗」（Davidson Window），是根據前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年卸任前所說，中共可能在未來10年，甚至最快6年內攻台。

她表示，2027年台海戰爭這個時間點已多次被提到，包括美國中情局局長伯恩斯（William Burns）、現任美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）、美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都曾說過，2027年可能是中國擬併吞台灣的最後時間表。

她說，台海尚未發生實體戰爭，但網路戰已開打，有一個中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（VoltTyphoon），專門在台海區域針對關鍵基礎設施發動攻擊，目標是製造混亂、擾亂決策過程，阻撓美軍的區域布局。

松原實穗子指出，「伏特颱風」曾被發現侵入美國、新加坡、印度的關鍵基礎設施，在台日還沒發現案例，但根據美國思科系統公司（Cisco Systems）今年3月發布報告，顯示中國政府支持的行為者一直在網攻台灣基礎設施。

她表示，中國網攻台灣基礎設施的現象非常令人擔憂，「我們可能已經看到台海衝突的前兆」。

松原實穗子分析，另一令人憂慮的衝突徵兆，是「台海周遭海底電纜遭剪斷」，雖然此事在各處都可能發生，「但事實上，台灣周圍海底電纜被剪斷的頻率，比世上其他區域高出許多，且非常可疑的是，今年被剪斷的頻率還更上升」。

她說，在俄羅斯攻擊烏克蘭前，國際已收到預警，若中國有在關注俄烏戰爭，很可能不會想發出任何預警，讓台灣、美國、日本有因應時間；且烏克蘭不是海島，不必過度擔心海底電纜遭切斷，相對台灣、日本的通訊90%依靠海底電纜，因此她認為現在印太國家需積極向歐洲交流安全合作，為台海潛在衝突做好準備。

美國國防 日本 台海

延伸閱讀

陸日本商會與陸商務部交涉 少部分稀土出口許可獲批准

中共22機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

台海兵推共艦入領海我按兵不動？李文忠：東沙被占時已開戰

台海兵推 美軍太平洋前司令：共軍侵台不會成功

相關新聞

中東情勢未歇 外交部持續協助以色列及伊朗台灣人離境

以色列與伊朗衝突情勢未歇，外交部今天指出，兩國空域仍是關閉狀態，繼15日駐以色列代表處與駐約旦代表處共同協助14名滯留以...

台海兵推引光譜兩端抨擊 「三巨頭」第一手回應

台北政經學院基金會旗下的和平與安全中心（CPAS）舉辦台海安全兵推，上周二、三（10、11日）在台北政大公企中心舉行。以兩岸衝突為題的桌上兵推（Table Top Exercise,TTX），並非首度舉辦，但此次兵推包括CPAS執行長李喜明在內，共有9位中外退伍上將參加，且推演過程相對開放，比以往智庫舉辦類似活動，引起更高的輿論關注。 不過此次兵推也引發台獨兵推、唱衰台灣不堪一戰等來自光譜兩端的抨擊。對此，兵推「三巨頭」：基金會董事長黃煌雄、中心執行長李喜明、中華戰略兵棋研究協會理事長黃介正，作出第一手解釋與澄清。

設局招待、女色引誘…60件共諜案背後警訊 余宗基：心理滲透比軍事威脅更難防

中國是否真的會武攻台灣？若真的開戰，台灣軍事實力可與之匹敵嗎？在那之前，包括政府、軍方、民間，台灣還有哪些可做的事？

中央刪租金補貼 北市要連本帶利討回

中央統刪各縣市一般補助款，還要求地方分攤擴大租金補貼，地方政府不分藍綠多強調無力分攤，「最好是中央繼續出」，藍營直言是「...

卓張會談財政 政院追加預算 張善政：支持合理方案

行政院統刪地方一般性補助引發縣市反彈，桃園市長張善政昨北上與行政院長卓榮泰會面，兩人就中央、地方財政交換意見。行政院指張...

監委爭議連環爆／監院7月開會 查濫用公務車

監察院濫用公務車爭議延燒，監察委員紀律委員會召集人、監委王幼玲昨表示，事件爆發後立即啟動既有法定程序，包含蒐集相關資料等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。