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茶改場遷嘉義恐生變 爆陳明文施壓陳駿季
農業部茶及飲料作物改良場先前規畫將總廠南遷至嘉義縣番路鄉，以及在嘉縣梅山鄉蓋試驗場都傳有變數，鏡週刊昨報導前立委陳明文4日在立院下鄉考察時不請自來、施壓農業部長陳駿季，要求應照原計畫推動，疑陳明文夫妻購入周邊土地有關；主辦該場活動的立委蔡易餘澄清，陳明文是為鄉親發聲，但藍營人士認為當年南遷規畫有利益輸送之嫌。
鏡週刊報導指茶改場4年前規畫從桃園楊梅遷至嘉義番路，陳明文的妻子在2018年低價買入6筆番路土地，若茶改場南遷，6筆土地價值就會大漲。不過，農業部卻以經費過高、地質安全等理由推翻。行政院3月更發函農業部指桃園總場員工南遷意願不高，加上本案經費高達39億元，恐有閒置疑慮，要求通盤檢討。
陳明文說，被指控炒地的土地位置，和茶改場兩地一南一北，中間還隔座山，不會互相影響，怎麼炒地皮？
鏡週刊報導考察當天的錄音檔，陳明文對陳駿季說，「蘇（貞昌）院長那次來講茶改場總場遷移到嘉義」，「你們不可以欺騙嘉義人」；陳駿季回「我哪一點欺騙嘉義人」，陳明文再罵，他無法接受農業部解釋現在還在選場址。
針對遷至梅山試驗場，陳駿季解釋，梅山的地質安全有疑慮，無法硬蓋。陳明文後來要求蔡易餘做出會議決議「茶改場南遷嘉縣番路鄉觸口村政策不變」等語。
蔡易餘說，他請陳明文參加，因爭取茶改場南遷過程他最清楚，面對可能跳票，任誰都會憤怒。
立委馬文君4年前就點名與前立委陳明文有關，馬昨喊話，農業部不要有政治考量，應評估重新選址，南投茶葉從地理環境到產業品系都最多元且完整，最適合設置茶改場。
南投縣長許淑華說，當初跳過南投、南遷嘉義「非常不能理解」，呼籲民進黨政府，別將資源導向特定人馬，不要讓國家重大利益成為特定人士的工具。
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