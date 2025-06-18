卓張會談財政 政院追加預算 張善政：支持合理方案

行政院統刪地方一般性補助引發縣市反彈，桃園市長張善政昨北上與行政院長卓榮泰會面，兩人就中央、地方財政交換意見。行政院指張善政支持辦理追加預算為統刪地方補助款解套，卓揆重申，仍需更多地方政府、立委支持，追加預算才能通過立院審查。

不過，針對支持行政院辦理追加預算的說法，張善政稍晚表示，昨與卓揆討論時，他重申自己日前在議會答詢的立場，認為政院若有很強的立論基礎，並說服立院支持，他認為是可行方案。

桃市府幕僚轉述張善政會中表示，任何解套方法，只要合理都支持，編列追加預算，如果有合理說明，期待朝野黨團合理互動溝通。目前僵在這邊，對於地方政府傷害很大，他也提醒行政院關注每個縣市的情況。

桃市府新聞處長羅楚東也說，張善政北上會面卓榮泰，主要希望強調支持桃園預算的重要性，尤其有些重大建設需要中央加速核定才能推進；財政部分，也盼中央盡快撥付該給的一般性補助款，市府日前已發函給主計總處，仍等待回函中，後續會再考慮下一步，不排除提出訴願。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆歡迎張善政到訪，也表示中央與地方互為一體，不論預算或福國利民的政策，都需要一起合作，針對立院大幅刪減總預算造成中央與地方的困境，卓揆表示了解地方的需求，尤其財政較為困難的縣市，中央一定會努力給予支持。

除提財政問題，張善政也提及捷運三鶯延伸八德綜合規畫、航空城汙水下水道專案建設計畫及桃園市推動淨零城市自治條例草案定案等議題。