鄭文燦6度出庭 律師團換人

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨第六度進行準備程序，勘驗辯方聲請會議紀錄內容。

檢方指控鄭發函給行政院，私下請託國發會主委陳美玲，有對價關係。鄭文燦稱不可能有檢方所指對價關係，因為沒想過要幫華亞解套。

鄭律師團昨再換人上陣，律師何祖舜解除委任，改由同律所主持律師施宣旭主攻，搭配法官轉任的錢建榮、北檢轉任的鍾維翰。桃園地檢署由主任檢察官呂象吾、公訴邱健盛及承辦檢察官陳嘉義蒞庭。

昨勘驗辯方聲請二○一七年一月六日會議記錄，耗時一一五分鐘逐字修正一○六分譯文。

檢方主張，鄭文燦收受五百萬後，批准發函向行政院申請核定為「國家重大建設計畫」，以啟動都市計畫變更程序，更私下向國發會主委陳美伶請託協助，這些職務行為與鄭收受賄款有對價關係，構成犯罪。

呂象吾指出，從勘驗會議記錄可看出，廖俊松曾表達無法取得全部土地所有權人同意進行土地變更，因此尋求桃市府協助，鄭採納對廖有利結論。

陳嘉義表示本案起訴「全然依憑客觀事證」，所呈資料皆與案情「具有直接且重要關聯性」；若有資料沒提，因為與案情無關，為避免訴訟被無謂拖延。

鄭文燦辯護，從未幫華亞重劃會解套，也沒有向政院聲請產專區；未曾和廖家父子討論金額或有過協議，也沒有公開免除區段徵收改採市地重劃決定，更不可能有檢方所指對價關係，因為沒想過要幫華亞解套。

律師團主張，檢方僅以鄭遭丟包後退款一事，就認定構成貪汙，嚴重違反舉證責任。

錢建榮指出，起訴書所指二○一六年十二月十三日會議僅廖家父子與鄭文燦參與，但法院勘驗發現，還有其他市府公務員參與發言；檢方刻意隱匿與會者，試圖營造「三人密會」假象。