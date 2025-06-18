聽新聞
0:00 / 0:00

鄭文燦6度出庭 律師團換人

聯合報／ 記者陳恩惠周嘉茹／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨第六度進行準備程序，勘驗辯方聲請會議紀錄內容。

檢方指控鄭發函給行政院，私下請託國發會主委陳美玲，有對價關係。鄭文燦稱不可能有檢方所指對價關係，因為沒想過要幫華亞解套。

鄭律師團昨再換人上陣，律師何祖舜解除委任，改由同律所主持律師施宣旭主攻，搭配法官轉任的錢建榮、北檢轉任的鍾維翰。桃園地檢署由主任檢察官呂象吾、公訴邱健盛及承辦檢察官陳嘉義蒞庭。

昨勘驗辯方聲請二○一七年一月六日會議記錄，耗時一一五分鐘逐字修正一○六分譯文。

檢方主張，鄭文燦收受五百萬後，批准發函向行政院申請核定為「國家重大建設計畫」，以啟動都市計畫變更程序，更私下向國發會主委陳美伶請託協助，這些職務行為與鄭收受賄款有對價關係，構成犯罪。

呂象吾指出，從勘驗會議記錄可看出，廖俊松曾表達無法取得全部土地所有權人同意進行土地變更，因此尋求桃市府協助，鄭採納對廖有利結論。

陳嘉義表示本案起訴「全然依憑客觀事證」，所呈資料皆與案情「具有直接且重要關聯性」；若有資料沒提，因為與案情無關，為避免訴訟被無謂拖延。

鄭文燦辯護，從未幫華亞重劃會解套，也沒有向政院聲請產專區；未曾和廖家父子討論金額或有過協議，也沒有公開免除區段徵收改採市地重劃決定，更不可能有檢方所指對價關係，因為沒想過要幫華亞解套。

律師團主張，檢方僅以鄭遭丟包後退款一事，就認定構成貪汙，嚴重違反舉證責任。

錢建榮指出，起訴書所指二○一六年十二月十三日會議僅廖家父子與鄭文燦參與，但法院勘驗發現，還有其他市府公務員參與發言；檢方刻意隱匿與會者，試圖營造「三人密會」假象。

鄭文燦 貪汙 華亞

延伸閱讀

鄭文燦涉貪案準備程序續勘驗會議譯文 律師團換人上場

「隨便丟包變鄭文燦收賄」 王牌律師轟桃檢舉證草率怠惰

影／涉貪再出庭！鄭文燦才瘦身甩三高 換白襯衫挺胸入法院

鄭文燦涉貪案今午開庭 持續勘驗市府會議紀錄

相關新聞

監院7月開會 查濫用公務車

監察院濫用公務車爭議延燒，監察委員紀律委員會召集人、監委王幼玲昨表示，事件爆發後立即啟動既有法定程序，包含蒐集相關資料等...

在野連署達標 促修憲廢監院

監察院功能不彰，在野主張廢除監院行動一波波，民眾黨立院黨團提案修憲廢除監察院，已跨越廿九名立委連署的法定門檻，並在立院程...

鄭文燦6度出庭 律師團換人

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院昨第六度進行準備程序，勘驗辯方聲請會議紀錄內容。

補助款遭砍！張善政親赴行政院拜會 卓榮泰反應曝

行政院統刪各縣市一般性補助款引發爭議，桃園市長張善政與副市長蘇俊賓今下午親赴行政院拜會行政院長卓榮泰。據悉，張善政當面提...

卓榮泰、張善政會面談財政建設 強調中央地方互為一體　

行政院統刪地方一般性補助引發地方反彈，桃園市長張善政今天北上與行政院長卓榮泰會面，兩人就中央、地方財政交換意見。針對張善...

預算遭刪陷困境...卓榮泰會見張善政 承諾：中央努力給支持

行政院發言人李慧芝晚間表示，行政院長卓榮泰今天與桃園市長張善政、副市長蘇俊賓會面，會中討論到立院大幅刪減總預算造成中央與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。