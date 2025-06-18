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監院7月開會 查濫用公務車

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

監察院濫用公務車爭議延燒，監察委員紀律委員會召集人、監委王幼玲昨表示，事件爆發後立即啟動既有法定程序，包含蒐集相關資料等，已規畫七月召開第一次會議，也會有後續相關審議程序；至於「案件調查範圍」，王幼玲僅表示，依法屬監委獨立行使職權事項。

監察院前秘書長李俊俋被爆私用公務車接愛犬，遭在野諷「民不如狗」；另外，林郁容、蘇麗瓊、王榮璋等監委也都有疑似濫用情況。

監委王幼玲表示，該案人民書狀經簽辦程序於一一四年六月六日送達該委員會後，已於第一時間立即蒐整相關議案資料、本院修憲前後公務車使用演變與法令規範、相關法律見解，已規畫於本年七月召開該案第一次會議，後續將依案情繁簡、相關事證，適時續行相關審議程序。

監察院 監委

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