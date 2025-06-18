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在野連署達標 促修憲廢監院

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

監察院功能不彰，在野主張廢除監院行動一波波，民眾黨立院黨團提案修憲廢除監察院，已跨越廿九名立委連署的法定門檻，並在立院程序委員會提案，要求本會期盡速成立修憲委員會、決議第一次委員會召開日期。民眾黨團總召黃國昌表示，就看民進黨立委是否還要繼續阻擋。

民眾黨團昨舉行「啟動憲改廢除監院，拒絕酬庸不要再拖」、「在野集結：掌握憲改時刻，廢除酬庸監院」記者會，國民黨立委羅智強、吳宗憲等人出席力挺，展現在野黨修憲廢除監察院的決心。羅智強表示，國民黨團開放個別立委連署修憲提案，事前也有先向中央黨部報備，同時呼籲民進黨趕快提出版本，憲政改革才能繼續往前推進。

推動修憲廢除監察院一事，是否已與朱立倫溝通？黃國昌表示，他的態度仍然沒改變，絕對不排斥與其坐下來交換意見。

黃國昌說，修憲提案已經跨越廿九名立委的法定門檻，民進黨過去長期主張廢除監察院，照理來講應該要非常高興，沒想到從上到下盡是酸言酸語、挑撥離間，根本就是不希望繼續推動下去，因此窮盡一切手段阻礙修憲案，現任監委也打算繼續賴著不走。

黃國昌說，現在只拜託民進黨主席賴清德告誡民進黨團總召柯建銘，制止這種不肖同仁繼續阻擋廢除監察院。

黃國昌 監察院 修憲

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