補助款遭砍！張善政親赴行政院拜會 卓榮泰反應曝

行政院統刪各縣市一般性補助款引發爭議，桃園市長張善政與副市長蘇俊賓今下午親赴行政院拜會行政院長卓榮泰。據悉，張善政當面提及相關訴求，卓則表示了解地方需求，尤其財政較為困難的縣市，中央一定會努力給予支持。

據透露，張善政5月底就透過兩位副市長在院會反映幾個重大案件，考量在議會期間時間不好安排，議會總質詢結束後即進行幕僚作業，這幾天正式確認會面時間。

「就算政治環境再怎麼艱困，為了市民的權益也不能放棄爭取溝通的機會。」市府幕僚表示，桃園許多重大建設都有賴與中央相互配合，除了預算支持，推動流程也須有效溝通，張善政擔任過行政院長，了解行政院工作流程；爭取主動出擊的機會，就是避免拖延時效，影響市民權益。

該人士說，張善政對中央政策的不周延不會退讓，但也不願將中央與地方的互動簡化為黨派對立、政治口水，「該合作的時候就合作，該反映意見的時候絕不沉默」，若卓願意正面回應，也許能為藍綠陣營創造更多的善意互動空間。

今雙方會面除提財政問題，張善政也提及捷運三鶯延伸八德綜合規畫、航空城汙水下水道專案建設計畫及桃園市推動淨零城市自治條例草案定案等議題。

市府表示，捷運三鶯延伸八德計畫將串接桃園市八德與新北三峽、鶯歌，是基北北桃大眾運輸路網重要的一環，市府盼行政院能盡速核定綜合規畫。針對航空城汙水下水道專案建設計畫，也盼行政院加速核定。

另，市府2023年起研擬「桃園市推動淨零城市自治條例」，若行政院能盡速完成審查程序，將有助全國地方政府仿效跟進。