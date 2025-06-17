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卓榮泰、張善政會面談財政建設 強調中央地方互為一體　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片

行政院統刪地方一般性補助引發地方反彈，桃園市長張善政今天北上與行政院長卓榮泰會面，兩人就中央、地方財政交換意見。針對張善政支持辦理追加預算為統刪地方補助款解套，卓揆重申，仍須更多地方政府、立委支持才能通過立院審查，並強調中央與地方互為一體，共同合作才能推動福國利民政策。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野黨不滿，部分藍營執政縣市提起訴願，質疑中央違法剋扣；綠營執政縣市則建議行政院提出追加預算為補助款刪減解套。

行政院發言人李慧芝透露，卓揆今天與張善政及桃園市副市長蘇俊賓會面，針對中央與地方財政及建設相關議題進行意見交換。李慧芝轉述，卓揆歡迎張善政到訪，也表示中央與地方互為一體，不論是預算或者建設、福國利民的政策，都需要一起合作。

李慧芝表示，會中討論到立院大幅刪減總預算造成中央與地方的困境，卓揆談到了解地方的需求，尤其財政較為困難的縣市中央一定會努力給予支持。

對於張善政支持辦理追加預算解決問題，李慧芝轉述，卓榮泰表示，需要更多地方政府及立委支持，才能通過立院審查，並強調中央與地方互為一體，共同合作才能盡全力照顧國民，更完善推動福國利民的政策。

李慧芝指出，桃園市現階段也正在推動許多的國家重要建設，包括桃園機場第三航廈、航空城及國道三號八德交流道的增設計劃等等，卓揆及張善政皆希望能順利推動這些重要的工作，對國人未來的生活及產業的發展一定會更加進步。

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