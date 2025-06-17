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卓榮泰今會見張善政 盼中央與地方合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰17日與桃園市長張善政及副市長蘇俊賓會面，針對中央與地方財政及建設相關議題進行意見交換。對於張善政支持辦理追加預算以解決問題，卓榮泰表示需要更多地方政府及立法委員支持，才能通過立院審查，並強調中央與地方互為一體，共同合作才能盡全力照顧國民。

李慧芝轉述，卓榮泰歡迎張善政的到訪，也表示中央與地方互為一體，不論是預算或者建設、福國利民的政策，都需要一起合作。

李慧芝表示，會中討論到立院大幅刪減總預算造成中央與地方的困境，卓榮泰談到了解地方的需求，尤其財政較為困難的縣市中央一定會努力給予支持。

對於張善政支持辦理追加預算以解決問題，李慧芝轉述卓榮泰表示，需要更多地方政府及立法委員支持，才能通過立院審查，並強調中央與地方互為一體，共同合作才能盡全力照顧國民，更完善推動福國利民的政策。桃園市現階段也正在推動許多的國家重要建設，包括桃園機場第三航廈、航空城以及國道三號八德交流道的增的計劃等等，卓榮泰及張善政皆希望能順利的推動這些重要的工作，對國人未來的生活及產業的發展一定會更加進步。

行政院 桃園 李慧芝 張善政 卓榮泰

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