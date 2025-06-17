聽新聞
0:00 / 0:00
濫用公務車爭議仍狂燒 監院紀律委員會7月開會審議
監察院濫用公務車爭議狂燒，監察委員紀律委員會召集人、監委王幼玲表示，在事件爆發後立即啟動既有法定程序，包含蒐集相關資料等，已規畫7月召開第1次會議，也會有後續相關審議程序；至於「案件調查範圍」，依法屬監委獨立行使職權事項。她強調，紀律委員會依法採合議制，開會及決議都須一定委員數，運作嚴謹，力求毋枉毋縱。
監察院前秘書長李俊俋被爆私用公務車接愛犬，遭在野諷「民不如狗」；另外，林郁容、蘇麗瓊、王榮璋等監委也都有疑似濫用情況。監察院副院長李鴻鈞也因此宣布，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車至本屆任期屆滿為止。不過近期又再爆監委領錢不做事、提早下班等爭議。
外界關注監察院後續處理情況，監院稍早發出新聞稿，說明監察委員紀律委員會於李鴻鈞宣布停止個人使用公務車後，已立即啟動既有法定程序處理，規畫審議「公務使用車」案。
王幼玲說明，該案人民書狀經簽辦程序於114年6月6日送達該委員會後，已於第一時間立即蒐整相關議案資料、本院修憲前後公務車使用演變與法令規範、相關法律見解，已規畫於本年7月召開該案第1次會議，後續將依案情繁簡、相關事證，適時續行相關審議程序。
有關外界關心的「案件調查範圍」，王幼玲指出，按「監察院辦理調查案件注意事項」第14點第2項明定「調查報告應明確敘明調查範圍」，又依照憲法增修條文第7條第5項規定，監委依據法律獨立行使職權，因此「案件調查範圍」自屬監委獨立行使職權事項。
王幼玲提到，監察委員紀律委員會是依據監院各委員會組織法第2條第3項及「監察委員紀律委員會設置辦法」第1條規定，所設置的特種委員會，由7位委員組成，會議採合議制，應有三分之二以上委員出席始得開會，並經出席委員二分之一以上之同意始得決議，運作嚴謹，力求毋枉毋縱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言