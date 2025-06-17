公務車爭議 監察院：紀律委員會7月將開會審議

行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳還真是話題不斷，繼行政院統刪地方補助款後，近日內政部又出招要求地方分攤租金補貼經費，兩人非要把地方當肥羊宰不可；只是，劉世芳之前才被指「造謠」租金補貼預算被砍，但真相卻是一毛未刪，如今財劃法還在聲請釋憲，卓、劉又急著出手，難道是對大法官辦事不放心？

2025-06-17 14:38