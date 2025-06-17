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為青年海外志工授旗 賴總統：讓世界看見台灣

中央社／ 台北17日電

總統賴清德今天為青年海外志工服務代表授旗並表示，青年海外志工服務隊是台灣服務社會、連結世界的交流計畫。他感謝大家用雙腳丈量世界，用熱血服務他人，以行動推動外交，讓世界看見台灣，「你們都是行動派，都是台灣最讚的代言人」。

總統賴清德下午在總統府接見青年海外志工服務隊代表表示，參與者來自全國各地，有不同專長、懷抱滿滿熱誠，即將出發前往泰國、馬來西亞、肯亞、史瓦帝尼、土耳其等18個國家，投入偏鄉醫療、教育、生態等志工服務，把台灣的力量帶到更遠的地方。

總統說，志工服務隊讓他想起當醫師時，也曾經到偏鄉做過義診，謝謝大家用雙腳丈量世界，用熱血服務他人，以行動推動外交，讓世界看見台灣，「你們都是行動派，都是台灣最讚的代言人」。

總統表示，青年海外志工服務隊是台灣服務社會、連結世界的交流計畫，今年寒假教育部已經補助27個團隊、324位青年志工到海外交流，現在暑假要到了，教育部再補助86個團隊，868位青年志工到世界各地，另外，還有12位青年是投入6個月以上的長期服務工作。

他進一步表示，換句話說，光是今年台灣的服務足跡就遍及全球4大洲、25個國家，這當中都有大家的努力與付出，非常不簡單。另外，政府今年啟動了青年海外百億圓夢基金計畫，要助年輕人一臂之力出國追逐夢想，擴展國際視野，他詢問與會者是否注意到這個計劃、提出申請者請舉手，結果只有1人，總統笑說一定會被錄取。

總統表示，政府規劃4年內要投入100億推動這項計畫，今年第一梯次有超過700位青年獲選，第二梯次將在本週五（20日）截止，兩梯次的報名都非常踴躍，明年、後年、大後年也都還有機會，總統鼓勵年輕人勇敢提案，把握機會，展翅飛翔，這個計畫最重要的目的希望國家的年輕人能夠踏出國門追求自己的夢想。

最後，總統說，大家出門在外，除了適應語言隔閡與文化差異之外，也要請大家特別注意身體健康與人身安全，如果遇到困難需要協助，請隨時連絡駐外單位，政府是大家的最大靠山，要記得快快樂樂地出門，平平安安回到台灣，才算是順利完成任務，總統說，他對大家充滿信心，祝福各位行程順利滿載而歸。

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