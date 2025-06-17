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置人民於不顧？負擔18億租金補貼 侯友宜狠嗆：沒見過這種中央政府
中央政府大砍地方一般性補助款後，內政部要求地方政府須分擔中央擴大租金補貼政策經費，引發地方不滿。新北市議員林金結今午總質詢再問侯友宜，到底財劃法修正後相關經費下來了？侯表示，目前還沒，甚至租金補貼要新北負擔18億，民生議題不是政治議題，用報復手段，最後苦的是孩子、弱勢族群，「我從事公職近50年，從未看過這樣的中央政府」，真的不可思議，置人民於不顧。
林金結指出，財劃法通過後，地方縣市政府都還沒收到預算，中央現在卻東摳西摳，包括計畫型、補助型陸續不給，現在還要自籌租金補貼，市府該如何因應？
侯友宜表示，租金補貼從蔡英文總統時代到現在賴清德總統都是中央政府統籌，現在要地方負擔18億元，地方政府根本沒辦法負擔，財劃法說要給新北市374億元，但到現在中央不執行，現在扣一扣「說不定要倒貼」。
侯友宜直言，中央刪社福、教育，真的是看中人民要害，逼人民過更難過的日子，民生議題不是政治議題，不能用報復手段對付，否則苦的是孩子、弱勢族群，這樣不對也很不應該，從事公務人員50年，沒有看過這樣中央政府，真的不可思議，置人民於不顧。
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