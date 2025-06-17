快訊

直播／黃國昌不出席！賴邀在野進行國安簡報 朱立倫將親說明立場

聽新聞
0:00 / 0:00

置人民於不顧？負擔18億租金補貼 侯友宜狠嗆：沒見過這種中央政府

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影

中央政府大砍地方一般性補助款後，內政部要求地方政府須分擔中央擴大租金補貼政策經費，引發地方不滿。新北市議員林金結今午總質詢再問侯友宜，到底財劃法修正後相關經費下來了？侯表示，目前還沒，甚至租金補貼要新北負擔18億，民生議題不是政治議題，用報復手段，最後苦的是孩子、弱勢族群，「我從事公職近50年，從未看過這樣的中央政府」，真的不可思議，置人民於不顧。

林金結指出，財劃法通過後，地方縣市政府都還沒收到預算，中央現在卻東摳西摳，包括計畫型、補助型陸續不給，現在還要自籌租金補貼，市府該如何因應？

侯友宜表示，租金補貼從蔡英文總統時代到現在賴清德總統都是中央政府統籌，現在要地方負擔18億元，地方政府根本沒辦法負擔，財劃法說要給新北市374億元，但到現在中央不執行，現在扣一扣「說不定要倒貼」。

侯友宜直言，中央刪社福、教育，真的是看中人民要害，逼人民過更難過的日子，民生議題不是政治議題，不能用報復手段對付，否則苦的是孩子、弱勢族群，這樣不對也很不應該，從事公務人員50年，沒有看過這樣中央政府，真的不可思議，置人民於不顧。

賴清德 賴政府 補助款 租金補貼 新北 侯友宜 中央政府

延伸閱讀

議員問認不認識嚕嚕米 侯友宜：是河馬嗎？

監察院存廢 侯友宜：監院沒贏得人民信任

藍批賴政府租金補貼要地方出錢 侯友宜：倒楣的是人民

議員爭取敬老愛心卡使用範圍擴大 侯友宜研議評估

相關新聞

置人民於不顧？負擔18億租金補貼 侯友宜狠嗆：沒見過這種中央政府

中央政府大砍地方一般性補助款後，內政部要求地方政府須分擔中央擴大租金補貼政策經費，引發地方不滿。新北市議員林金結今午總質...

郭智輝聘柯P市府官員任機要？經部不證實不否認

懸缺逾3個月，經濟部長辦公室機要終於找到人了。經濟部證實，「部長室確實有新聘秘書，依照規定任用，謝謝大家關心」，其餘不願...

監察院存廢 侯友宜：監院沒贏得人民信任

監察院廢除修憲案近日熱議，新北市議員劉美芳今天在議會質詢，詢問新北市長侯友宜對監院存廢意見，侯感嘆指出，大家對監察院有很...

等不到卓榮泰「浪子回頭」 劉世芳再加碼宰地方政府

行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳還真是話題不斷，繼行政院統刪地方補助款後，近日內政部又出招要求地方分攤租金補貼經費，兩人非要把地方當肥羊宰不可；只是，劉世芳之前才被指「造謠」租金補貼預算被砍，但真相卻是一毛未刪，如今財劃法還在聲請釋憲，卓、劉又急著出手，難道是對大法官辦事不放心？

不去國安簡報傳朱立倫、黃國昌有共識 凌濤：府不應急就章

賴清德總統明邀在野黨主席赴總統府聽取重要國安情勢簡報。民眾黨主席黃國昌批評，流程變來變去，下午將舉行記者會說明立場，向大...

【重磅快評】卓榮泰劉世芳扮攔路虎 是對大法官不放心？

行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳還真是話題不斷，繼行政院統刪地方補助款後，近日內政部又出招要求地方分攤租金補貼經費，兩人非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。