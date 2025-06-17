快訊

直播／黃國昌不出席！賴邀在野進行國安簡報 朱立倫將親說明立場

聽新聞
0:00 / 0:00

郭智輝聘柯P市府官員任機要？經部不證實不否認

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
北市研考會前主委賴彥霖。圖／北市府提供
北市研考會前主委賴彥霖。圖／北市府提供

懸缺逾3個月，經濟部長辦公室機要終於找到人了。經濟部證實，「部長室確實有新聘秘書，依照規定任用，謝謝大家關心」，其餘不願多談，也拒絕說明新聘秘書到底是誰。對於網傳新聘秘書是「台北市前市長柯文哲研考會主委賴彥霖」一事，經濟部不證實也不否認。

經長郭智輝大搞神秘已一個月有餘，行程安排減到最少，就算出席活動，也拒絕接受媒體聯訪，對於頻頻被爆料餐敘與送禮物，郭智輝只再三強調是自費、沒有支用公務預算。

對於近期發生與經濟部權責有關議題，包括輝達執行長黃仁勳宣布在士林設置總部、立法院三讀通過2028年中火無煤決議、台電因麥寮廠1號機匆促延役被監察院要求檢討、美國商會2025年台灣白皮書質疑台灣電力供應等重大議題，郭智輝選擇不回應媒體聯訪，只透過轄下單位發布新聞稿回應。

郭智輝要找賴彥霖擔任機要，消息從網路上傳出，包括Threads、臉書都有相關消息，四叉貓劉宇挖出台北市政府2018年燈會欠款案的考古資料指出，當時任台北市機要秘書的賴彥霖去跟廠商喬事情，但事情沒解決，廠商提告台北市政府。

經濟部長郭智輝近期非常低調，減少公開行程，也拒絕媒體聯訪，這兩天被爆料找到新的機要是柯市府前研考會主委賴彥霖，態度一樣不證實不否認，拒絕說明新聘秘書是誰。圖／本報資料照片
經濟部長郭智輝近期非常低調，減少公開行程，也拒絕媒體聯訪，這兩天被爆料找到新的機要是柯市府前研考會主委賴彥霖，態度一樣不證實不否認，拒絕說明新聘秘書是誰。圖／本報資料照片

郭智輝 經濟部 柯文哲 北市

延伸閱讀

經長郭智輝送禮用公帑？辦公室聲明：皆自費、無假公濟私

公私不分？郭智輝遭爆「用公帑送自家禮盒」 經濟部澄清：不實指控

郭智輝遭爆送自家禮盒經濟部稱自費 王鴻薇籲拿出證據

火力發電破9成還能穩定供電？ 郭智輝比了一個讚

相關新聞

置人民於不顧？負擔18億租金補貼 侯友宜狠嗆：沒見過這種中央政府

中央政府大砍地方一般性補助款後，內政部要求地方政府須分擔中央擴大租金補貼政策經費，引發地方不滿。新北市議員林金結今午總質...

郭智輝聘柯P市府官員任機要？經部不證實不否認

懸缺逾3個月，經濟部長辦公室機要終於找到人了。經濟部證實，「部長室確實有新聘秘書，依照規定任用，謝謝大家關心」，其餘不願...

監察院存廢 侯友宜：監院沒贏得人民信任

監察院廢除修憲案近日熱議，新北市議員劉美芳今天在議會質詢，詢問新北市長侯友宜對監院存廢意見，侯感嘆指出，大家對監察院有很...

等不到卓榮泰「浪子回頭」 劉世芳再加碼宰地方政府

行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳還真是話題不斷，繼行政院統刪地方補助款後，近日內政部又出招要求地方分攤租金補貼經費，兩人非要把地方當肥羊宰不可；只是，劉世芳之前才被指「造謠」租金補貼預算被砍，但真相卻是一毛未刪，如今財劃法還在聲請釋憲，卓、劉又急著出手，難道是對大法官辦事不放心？

不去國安簡報傳朱立倫、黃國昌有共識 凌濤：府不應急就章

賴清德總統明邀在野黨主席赴總統府聽取重要國安情勢簡報。民眾黨主席黃國昌批評，流程變來變去，下午將舉行記者會說明立場，向大...

【重磅快評】卓榮泰劉世芳扮攔路虎 是對大法官不放心？

行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳還真是話題不斷，繼行政院統刪地方補助款後，近日內政部又出招要求地方分攤租金補貼經費，兩人非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。