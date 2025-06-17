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郭智輝聘柯P市府官員任機要？經部不證實不否認
懸缺逾3個月，經濟部長辦公室機要終於找到人了。經濟部證實，「部長室確實有新聘秘書，依照規定任用，謝謝大家關心」，其餘不願多談，也拒絕說明新聘秘書到底是誰。對於網傳新聘秘書是「台北市前市長柯文哲研考會主委賴彥霖」一事，經濟部不證實也不否認。
經長郭智輝大搞神秘已一個月有餘，行程安排減到最少，就算出席活動，也拒絕接受媒體聯訪，對於頻頻被爆料餐敘與送禮物，郭智輝只再三強調是自費、沒有支用公務預算。
對於近期發生與經濟部權責有關議題，包括輝達執行長黃仁勳宣布在士林設置總部、立法院三讀通過2028年中火無煤決議、台電因麥寮廠1號機匆促延役被監察院要求檢討、美國商會2025年台灣白皮書質疑台灣電力供應等重大議題，郭智輝選擇不回應媒體聯訪，只透過轄下單位發布新聞稿回應。
郭智輝要找賴彥霖擔任機要，消息從網路上傳出，包括Threads、臉書都有相關消息，四叉貓劉宇挖出台北市政府2018年燈會欠款案的考古資料指出，當時任台北市機要秘書的賴彥霖去跟廠商喬事情，但事情沒解決，廠商提告台北市政府。
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