監察院存廢 侯友宜：監院沒贏得人民信任

監察院廢除修憲案近日熱議，新北市議員劉美芳今天在議會質詢，詢問新北市長侯友宜對監院存廢意見，侯感嘆指出，大家對監察院有很多意見，在於監院沒贏得人民信任，他提到他在去年選後被調查35年前根本不是事實的案子，直言監委有很多議題要執行，不是去製造政治意識形態對立，地方政府希望的，就是所有制度讓政務推行順暢，簡政便民、發揮職權功能、團結合作，讓中華民國更好。

劉美芳指出，監察院現在被詬病是政治酬庸，還成為政治打手，目前國外幾乎沒有這項制度，只有台灣唯一有監察、考試權。

侯友宜說，監察院有些作為上不應該，如先前的公器私用一事，或是監察委員不能監察自己「這真的是很離譜的一件事」。

侯友宜說，他自己也很有感觸，35年前不是事實的舊案，居然在選舉後被調查，他尊重監察委員的職權，但是不要忘了，監察委員有很多重要議題要去執行，不是去做一些政治意識形態對立。

侯友宜說，如果能讓監察權發揮贏得人民信任，有些改革是必要之痛，因為職權在立法院，需要朝野一致共識，像是監察權未來要隸屬哪一個部會，還要有內控機制，若民意都朝這個方向，就趕快努力去做。

對於考試院存廢，侯友宜說，考試院工作要有人來做，同樣要修憲，不是說不可以討論，一個制度設計有時空環境背景，時代在改變，「好的要留下來，不好的要汰換」。地方政府希望的，就是所有制度讓政務推行順暢，簡政便民、發揮職權功能、團結合作，讓中華民國更好。