聽新聞
0:00 / 0:00
監察院存廢 侯友宜：監院沒贏得人民信任
監察院廢除修憲案近日熱議，新北市議員劉美芳今天在議會質詢，詢問新北市長侯友宜對監院存廢意見，侯感嘆指出，大家對監察院有很多意見，在於監院沒贏得人民信任，他提到他在去年選後被調查35年前根本不是事實的案子，直言監委有很多議題要執行，不是去製造政治意識形態對立，地方政府希望的，就是所有制度讓政務推行順暢，簡政便民、發揮職權功能、團結合作，讓中華民國更好。
劉美芳指出，監察院現在被詬病是政治酬庸，還成為政治打手，目前國外幾乎沒有這項制度，只有台灣唯一有監察、考試權。
侯友宜說，監察院有些作為上不應該，如先前的公器私用一事，或是監察委員不能監察自己「這真的是很離譜的一件事」。
侯友宜說，他自己也很有感觸，35年前不是事實的舊案，居然在選舉後被調查，他尊重監察委員的職權，但是不要忘了，監察委員有很多重要議題要去執行，不是去做一些政治意識形態對立。
侯友宜說，如果能讓監察權發揮贏得人民信任，有些改革是必要之痛，因為職權在立法院，需要朝野一致共識，像是監察權未來要隸屬哪一個部會，還要有內控機制，若民意都朝這個方向，就趕快努力去做。
對於考試院存廢，侯友宜說，考試院工作要有人來做，同樣要修憲，不是說不可以討論，一個制度設計有時空環境背景，時代在改變，「好的要留下來，不好的要汰換」。地方政府希望的，就是所有制度讓政務推行順暢，簡政便民、發揮職權功能、團結合作，讓中華民國更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言