花蓮罷團成立挺公民抓鬼律師團 設反賄選專線

罷免國民黨籍立委傅崐萁民團「微光花蓮」今天成立「挺公民抓鬼律師團」，設置反賄選專線。律師團提醒民眾，除了金錢賄選，若有招待餐會、旅遊等不當利益，務必蒐證檢舉。

「微光花蓮」副領銜人潘文欽指出，罷免1階及2階發生過查水表、不明人士恐嚇志工等亂象，中選會將於20日公布第3階段投票日期，為防範新型態賄選手法，感謝民進黨號召5名律師到花蓮協助解決法律問題，做公民最佳後盾。

潘文欽指出，目前還沒有接獲民眾檢舉賄選狀況，但確實有不少耳語跟傳聞，希望透過成立律師團，讓民眾辨識可能的賄選行為、進而蒐證，確保這次罷免在公平、公正及透明原則下進行。

律師陳君瑋說，涉及賄選依公職人員選舉罷免法刑責是3至10年，罷團要在第一線蒐證及彙報，若罷團遭恐嚇，或被提告妨害名譽，則可透過提告誣告罪反制。

身為花蓮人的律師房彥輝說，傅崐萁與妻子花蓮縣長徐榛蔚濫用政治資源，近期坊間傳聞有團體以發放物資試圖干預選情，若涉對價關係，恐觸犯選罷法投票行賄罪。

律師王展新指出，花蓮歷來在鄉鎮市長、議員與村里長選舉中，屢傳買票、綁樁等賄選行為，這次特別設置反賄選檢舉專線03-8577881，發現賄選行為務必立刻通報。

律師陳又新提醒，民眾若受邀參加奇怪或特殊的招待餐會、活動或參訪旅遊，務必提高警覺，雖不是金錢賄選但可能涉及不當利益；遇賄選情況可錄音或錄影，這些蒐證行為在法律上具正當性，沒有妨礙秘密罪等問題。

他說，選舉跟罷免都是規範在選舉罷免法，利用賄賂去變更投票意向，都是屬於賄選的一種，不管是選舉或罷免，用不正利益跟金錢去交換、讓原本支持罷免的選民轉而反對，這種行為就屬於賄選。

律師詹晉鑒最後指出，傅崐萁在第3階段可能會採「胡蘿蔔及棍棒」雙管齊下，用政策買票、招待餐會等方式，也預期未來各地罷免活動，會有不明人士妨礙罷免宣傳。民眾除了主動蒐證，可留意路口監視器，盡可能搜集違法證據，只要提出證據向律師團檢舉，一定會提告，捍衛台灣的法治與民主。