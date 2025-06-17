快訊

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

中正紀念堂賣淘寶貨？他嘆店掛「臺灣」卻搜到陸製同款 業者喊冤

賴總統邀共商國是 民眾黨魁黃國昌不克出席

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統於520執政周年記者會表示，將邀請在野黨領袖共商國是，並於上周由總統府秘書長潘孟安致電邀請國民黨、民眾黨主席18日一同參與國安會議簡報。民眾黨主席黃國昌17日回應，本場會議的安排，缺乏直接充分聯繫溝通，民眾黨感到遺憾，他不克出席此次會議。

黃國昌表示，針對賴總統在520總統府記者會表示將邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見、共商國是」，民眾黨第一時間即公開表示樂觀其成。針對台灣目前所面臨諸多國內外重大挑戰，及國人關心的重要議題，朝野政黨領袖能夠坐下來直接溝通交換意見，相信是人民所樂見。

黃國昌認為，這也有助於弭平過去一年多來，因執政黨發動政治鬥爭所製造的高度政治對立與裂痕，如此亦符合前總統蔡英文去年卸任前，向民眾黨前主席柯文哲表示，應建立之「政黨溝通平台」之落實。

黃國昌質疑，令人不解的是，在超過半個月的杳無音信後，民眾黨所接獲的通知，卻是將議題限縮在「重要國安情勢簡報」，此與賴總統承諾之邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見，共商國是」，與國人期盼間存在高度落差。更令人遺憾的是，本場會議的安排，缺乏直接充分聯繫溝通，充斥各種片段資訊與媒體放話。

黃國昌指出，除了議題範圍與會議形式之外，更重要的是憲政民主之落實。在台灣的民主憲政制度下，涉及國家安全之機敏資訊的交付與討論，均應依法為之，透過《國家機密保護法》等法律所訂定之要件與程序進行，不宜透過一人之意志恣意創設法律外程序。這才是嚴肅慎重面對國家安全與國家機密的正確態度，也才能落實台灣民主社會應有的法治精神與價值。

黃國昌說，對於賴政府此次草率匆促之安排，民眾黨至感遺憾，他不克出席此次會議。儘管如此，民眾黨全黨上下秉持創黨主席柯文哲所樹立「國家利益大於政黨利益」之精神，將持續敞開善意溝通之大門，隨時靜候與賴清德總統以真誠坦率態度，針對攸關人民福祉之重要議題，直接溝通、交換意見，共謀台灣出路。

黃國昌 柯文哲 國安會

延伸閱讀

不去國安簡報傳朱立倫、黃國昌有共識 凌濤：府不應急就章

吳崢再嗆黃國昌：以國安為重 別找藉口不去國安簡報

吳崢：盼民眾黨以國安為重 別找藉口不去國安簡報

影／黃國昌 、羅智強等集結在野力量 合力推廢除監察院

相關新聞

不去國安簡報傳朱立倫、黃國昌有共識 凌濤：府不應急就章

賴清德總統明邀在野黨主席赴總統府聽取重要國安情勢簡報。民眾黨主席黃國昌批評，流程變來變去，下午將舉行記者會說明立場，向大...

被控出賣國家檔案給國台辦 鄭正鈐：有證據歡迎來告

國民黨立委鄭正鈐今遭罷團指控，傳送國家檔案給大陸國台辦。鄭正鈐表示，如有證據，歡迎來告。從政期間從未接受中國任何資助，亦...

地方負擔租金補貼？盧秀燕難以答應：已經被刪32億了

內政部日前發函各縣市政府，明年起300億元中央擴大租金補貼經費將由中央與地方共同分攤。台中市必須負擔30%，與新北市並列...

運彩條例修正 利誘妨害運彩標的賽事致死可處無期徒刑

假球案曾重創中華職棒，為避免憾事重演，國內啟動相關修法，今早在朝野立委支持下，立法院會三讀修正通過「運動彩券發行條例」，...

監察院存廢 侯友宜：監院沒贏得人民信任

監察院廢除修憲案近日熱議，新北市議員劉美芳今天在議會質詢，詢問新北市長侯友宜對監院存廢意見，侯感嘆指出，大家對監察院有很...

等不到卓榮泰「浪子回頭」 劉世芳再加碼宰地方政府

行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳還真是話題不斷，繼行政院統刪地方補助款後，近日內政部又出招要求地方分攤租金補貼經費，兩人非要把地方當肥羊宰不可；只是，劉世芳之前才被指「造謠」租金補貼預算被砍，但真相卻是一毛未刪，如今財劃法還在聲請釋憲，卓、劉又急著出手，難道是對大法官辦事不放心？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。