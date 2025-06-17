【重磅快評】卓榮泰劉世芳扮攔路虎 是對大法官不放心？

行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳還真是話題不斷，繼行政院統刪地方補助款後，近日內政部又出招要求地方分攤租金補貼經費，兩人非要把地方當肥羊宰不可；只是，劉世芳之前才被指「造謠」租金補貼預算被砍，但真相卻是一毛未刪，如今財劃法還在聲請釋憲，卓、劉又急著出手，難道是對大法官辦事不放心？

行政院統刪地方政府一般性補助款，在卓榮泰提出輪迴說之後，綠營縣市顯得老神在在，藍營縣市則群起反彈。截至目前為止，已有13縣市提起行政訴願；六都之中，台北市、台中市已提訴願，新北市、桃園市發函給行政院，等中央回覆後再決定因應措施，不排除提起訴願。

其中，台中市長盧秀燕以「回頭是岸」盼行政院收回成命，說法通俗易懂，企圖取得議題主導權。日前中央發函地方擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，台北市大動作開記者會反擊，市府首長還高唱「走味的咖啡」，暗諷轟賴清德所提社福政見走味，蔣萬安被問及還要唱什麼歌？他隨口說出「浪子回頭」。盧一句「回頭是岸」，蔣說要唱「浪子回頭」，其實相互輝映。

不過，行政院不甘罷休，這次再對地方出拳。內政部日前發函地方政府，稱財劃法通過後，地方統籌分配款大幅增加，明年起300億中央擴大租金補貼經費將依縣市財力與中央共同負擔，其中台北市須自籌40%，其餘縣市自籌10%至15%不等，中央地方再生齟齬。

但中央這一拳出得有道理嗎？第一個被質疑的人當然是內政部長劉世芳了。提到中央擴大租金補貼，劉世 芳幾個月前才被指公然「造謠」，她下鄉宣講大罷免時，在新北場痛批在野黨砍預算，稱「租金補貼的滿意度有七成，每一年要從行政院撥200億，給我們的內政部，但是這次我們申請的時候，200億就整個凍結起來...。」

劉世芳說得口沫橫飛，但馬上被打臉。藍委們翻出資料，國土署今年編列400億元撥補住宅基金，用於社會住宅與住宅補貼，比去年的足足增加一倍，立法院表決通過的提案是排除掉撥補住宅基金的400億元後，其餘減列1.46億元，凍結41億元，即便如此，租金補貼預算仍綽綽有餘，何況行政院後來也提了預算解凍報告，怎會沒錢呢？

甚至有藍委警告劉世芳，當時已進入選舉罷免期間，造謠可能涉及意圖使人不當選，或意圖使人罷免的刑事犯罪問題；劉世芳辯無可辯，最後才硬拗自己說的是去年底預算書送出時的狀況，數字都在新聞稿內，可以去確認有沒有說謊。說實在的，如果真要套一句法律術語，只能用「犯後毫無悔意」來形容劉世芳了。

在這種情況下，卓榮泰和劉世芳還提出中央地方共同負擔租金補貼經費的要求，還真是有夠政治白目了。今年中央總預算創新高，經濟也有成長，明年總預算再創新高的可能性極高，加上稅制未改革，超徵情況依舊，行政院自己都還沒有編明年的預算，就先來要求地方分攤租金補貼經費，會不會太急了？

行政院忘了，自己才在上月對財劃法修正案聲請大法官釋憲，在國會改革法案聲請釋憲翻盤之後，難道卓榮泰、劉世芳對大法官們沒有信心？財劃法修正後，地方雖然多了3753億，但這筆錢未必能順利入袋，卓劉此刻就要先來搬錢，自然是給大法官們很沒面子，因為卓、劉可能打從心底就認為大法官這次很難翻盤，所以就先對地方下手了？

說難聽一點，即使沒有大法官撐腰，其實行政院也沒有什麼不敢做的。我國的法律沒規定行政院可以統刪屬法定支出的地方一般性補助款，而且立法院根本也沒刪到這筆錢，但行政院說統刪就統刪，以後補助地方還可以用卓揆自創的「輪迴法則」給錢 ，如果日後行政院說要預扣依法應撥給地方3753億統籌分配稅款，當起名符其實的攔路虎，那也不足為奇了。

離譜的是，租金補貼可是賴清德選總統的政見，他在競選時提出「協助百萬戶租屋家戶」計畫，擴大租金補貼從25萬戶增為50萬戶，但申請踴躍，目前核定補助已達60多萬戶，有立委質疑租金補貼預算已超過社宅工程款，民進黨本末倒置，政策有重新檢視必要，但民進黨一個心思只想發錢，卻又不想從自己口袋掏出來，自己請客，別人埋單，政績算賴清德的，算盤可以這樣打的嗎？