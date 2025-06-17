被控出賣國家檔案給國台辦 鄭正鈐：有證據歡迎來告
國民黨立委鄭正鈐今遭罷團指控，傳送國家檔案給大陸國台辦。鄭正鈐表示，如有證據，歡迎來告。從政期間從未接受中國任何資助，亦未交付任何影響國安的機密資料與國台辦。
新竹市雙罷免總部發言人林志潔今表示，收到吹哨者訊息，鄭正鈐從2024年立委選戰期間，就開始傳送政府檔案、立法院檔案給中國國台辦，她將向司法單位告發。
鄭正鈐說，如有證據，歡迎來告。從政期間從未接受中國任何資助，亦未交付任何影響國安的機密資料與國台辦，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招。
鄭正鈐進一步表示，不論任何人，如果持有任何證據，都歡迎來告。而辦公室針對接二連三不實的指控，也將進行法律追訴，絕不寬貸。
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