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籲賴清德轉型「無糖總統」 綠委推修法免無糖飲貨物稅

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立委王正旭（左起）、李坤城、鍾佳濱、賴惠員、林月琴等，上午在立法院舉辦「健康新主張！爭取無糖飲料免稅！」記者會，呼籲政府針對無糖飲料給予免稅。記者曾學仁／攝影
立委王正旭（左起）、李坤城、鍾佳濱、賴惠員、林月琴等，上午在立法院舉辦「健康新主張！爭取無糖飲料免稅！」記者會，呼籲政府針對無糖飲料給予免稅。記者曾學仁／攝影

全台糖尿病人口已達250萬人，且有年輕化趨勢，民進黨立委鍾佳濱等人17日呼籲財政部能修改「貨物稅條例」，讓「無添加糖」包裝飲料比照天然果汁享有0%稅率，不僅增加廠商生產意願，也能透過價格機制，引導國人健康消費。

鍾佳濱今偕民進黨立委賴惠員、林月琴、郭昱晴、王正旭、張雅琳及李坤城今日在立法院舉行「無糖免稅，健康加倍」記者會，號召政府攜手民間推動健康導向稅制改革。

「無糖飲料應獲得實質鼓勵，而非被懲罰。」鍾佳濱指出，現行飲料貨物稅率為天然果汁0%、稀釋果汁8%、其他飲料15%，但不少無糖茶飲、機能飲品被歸類於「其他飲料」，與高糖飲品課徵相同稅率，形成對健康不利的反向激勵。

賴惠員認為，健康無糖飲品應該免稅，讓「稅更輕、路更寬」。她質疑，財政部今日因擔憂3至5億元的稅收短缺而未列席說明，然而在她看來，應該拿國民健康與微薄稅損放在天平上衡量，究竟是3至5億元稅收重要，還是全民健康更重要？

林月琴指出，糖分攝取過量不僅導致肥胖，更與心血管疾病、糖尿病、失智、憂鬱等密切相關。「2023年健保支出因糖尿病等代謝疾病增加逾133億元，不能再忽視。」她呼籲廠商將省下的稅金投入公共衛生宣導，提醒民眾減糖的重要性。

郭昱晴指出，無糖飲料免稅能產生雙贏效果，促進健康又減輕民眾荷包壓力。她補充，英國、墨西哥、南非、美國多州已針對含糖飲料課稅，證明價格政策可有效影響選擇。「我們不是要限制大家喝什麼，而是透過減稅鼓勵選擇無糖飲品，這才是最溫和、也最有效益的做法。」

醫師出身的王正旭表示，糖尿病人口已達250萬人，且有年輕化趨勢，呼籲國人，若非必要應儘可能減少糖分、甚至代糖相關成分的攝取，「從國人飲食習慣及消費選擇的轉變，帶動廠商研發與生產的調整」，期盼國人能夠更傾向選擇無糖飲品，以遠離糖尿病、代謝性疾病等慢性病。

張雅琳補充，台灣青少年肥胖率居亞洲之冠，國高中生肥胖率超過3成。她指出：「學校周邊飲料店林立，孩子每天喝下的其實是糖水、奶精與各種澱粉添加物，長期下來將提高代謝病風險。」

李坤城指出，「貨物稅條例」第8條已針對純天然果汁等、純天然蔬菜汁等免徵貨物稅，目的是維護國民健康、降低肥胖率及減少醫療支出。他更打趣指出，這項主張是呼應賴總統「健康台灣」的目標，「也建議賴總統能從全糖總統變成無糖總統」。

肥胖 糖尿病

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立委呼籲無糖飲料免稅 建議賴總統變成無糖總統

健康新主張 鍾佳濱爭取無糖飲料免稅！

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