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地方負擔租金補貼？盧秀燕難以答應：已經被刪32億了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，已經被刪除32億元一般性補助款，市府現在還在籌錢，無法分攤租金補貼。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，已經被刪除32億元一般性補助款，市府現在還在籌錢，無法分攤租金補貼。記者陳敬丰／攝影

內政部日前發函各縣市政府，明年起300億元中央擴大租金補貼經費將由中央與地方共同分攤。台中市必須負擔30%，與新北市並列第二，僅次於台北市，市長盧秀燕今天表示，租金補貼業務本來就是中央的，最近還刪掉台中32億元補助款，地方無法分攤。

盧秀燕今天主持新任人事處長交接典禮，會後受訪被問及分攤租金補貼一事，她說，中央推動此業務用意是好的，很多民眾有租房壓力，中央每年花300億元補貼，經費都是由中央撥給審核通過的民眾，直接入戶，並未經過地方政府。

盧秀燕表示，台中2023到2024年每年平均獲得核撥的戶數約8萬戶，2024到2025年增加到15萬戶，每戶補貼約3000餘元；這個業務本來很單純，但最近中央宣布經費縮減，要地方幫忙出錢，她要替民眾請命，租金補貼一定要穩定，一下有一下沒有不好，政策行之有年就應該維持。

盧秀燕指出，租補業務本就歸中央，台中已經被刪減了32億元一般性補助款，到現在都還在籌措這筆被刪減的款項，市府實在沒有能力倒貼或幫忙出錢，很抱歉無法分攤，還是希望維持現狀，由中央直接繼續支付給所有租戶，也盼規模不要縮減。

租金補貼 盧秀燕

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