藍批賴政府租金補貼要地方出錢 侯友宜：倒楣的是人民

中央政府大砍地方一般性補助款後，內政部要求地方政府須分擔中央擴大租金補貼政策經費，引發地方不滿。新北市國民黨團今天聯合質詢指出，賴清德總統選舉時話講得很好聽，如今總統政見卻要地方實現；新北市長侯友宜說，中央用這種方式剋扣最弱勢的族群，根本「神也是你，鬼也是你」，倒楣的卻是人民及最弱勢族群，這是非常不應該的事情。

市議員江怡臻指出，行政院長卓榮泰大砍地方一般性補助款後，又拋出「輪迴說」，指支持中央預算的立委及所屬縣市將優先補助，但這樣的說法連民進黨內部及罷免團體都不埋單。

江怡臻也提到，若依卓說法，新北市6藍6綠立委，是否代表經費要被扣一半，若還要細分選區，是否代表土樹三鶯是綠委就可拿到經費，板橋一藍一綠就只能拿一半？「難道中央執政可以分顏色？」

「卓院長這番話不對、不得體」侯友宜說，中央跟地方的施政要有延續性跟一致性，才可以照顧到整體需要照顧的人，中央不應該砍到一般性補助款，這都是弱勢族群最需要的。

江怡臻指出，中央除了剋扣地方一般性補助款，如今又要剋扣租金補助，內政部已發函地方要求分擔經費，其中新北市就要自籌30%、約18億元，賴清德競選總統喊出要擴大至75萬戶租金補貼，現在竟要地方政府擦屁股，根本是總統政見卻要地方實現；另在一般性補助款部分，高雄、台南不斷抱怨被大砍，結果砍完之後拿得還是比新北市多，必須為404萬新北市民抱屈。

侯友宜直言「心有戚戚焉」，新北市人口遠超過高雄、台南，但長期以來中央給新北的人均預算卻是最少，而高雄、台南一般性補助款被中央砍完之後，甚至還比新北市不砍還要多，中央對地方多多補助是件開心的事，但希望要均衡。

侯友宜說，剋扣一般性補助款跟租金補貼，這兩項是中央做得非常不應該的事情，尤其中央敲鑼打鼓說要擴大租金補貼至75萬戶，但現在又說是地方自治事項，如今財畫法修正後預算都還沒有下來，新北就要多付18點多億元，要去哪裡籌？中央用這種方式剋扣最弱勢的族群，根本「神也是你，鬼也是你」，倒楣的卻是人民及最弱勢族群，這是非常不應該的事情。