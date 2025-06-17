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吳崢：盼民眾黨以國安為重 別找藉口不去國安簡報

中央社／ 台北17日電
總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢與民眾黨主席黃國昌為直播議題隔空互槓。圖／聯合報系資料照片
總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢與民眾黨主席黃國昌為直播議題隔空互槓。圖／聯合報系資料照片

總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢與民眾黨主席黃國昌為直播議題隔空互槓。吳崢今天說，希望民眾黨以國安為重，不要無端生事，找藉口不參加。

吳崢昨天批評黃國昌想在國安簡報直播蹭流量；對此，黃國昌今天回擊，他在記者會已說過多次，國安簡報機密部分當然沒必要公開，卻一直造謠，「造謠到我已經懷疑他是識讀能力有問題，還是心智狀態有問題」。

吳崢今天接受媒體訪問回應表示，黃國昌沒必要「見笑轉生氣」，謝謝黃國昌的關心，他的情緒都很穩定，心智都很正常，不會像有些人常常一言不合就在立法院大呼小叫，他不會有暴怒、咆哮的症狀。

吳崢指出，他昨天臉書寫得很清楚，對於民眾黨一直想要在國安簡報的過程或是結束後開直播，他很明確回應這樣不可行。因為，不論是專報當中或是結束後的綜合討論，都會涉及國家機密內容，自然無法開直播；若要開直播，大家不能暢所欲言、自由討論意見，也喪失會面意義。

吳崢說，不明白民眾黨為何要一直在直播上做文章，直播衝流量對民眾黨難道有這麼重要，難道國安不是更值得大家關注；他懷疑民眾黨一直炒作這個議題，是不是根本不想參加國安簡報，雞蛋裡挑骨頭硬要找問題吵，讓國安簡報破局，如果有這樣的心態，非常遺憾。

直播 國安簡報 吳崢

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