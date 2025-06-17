陳明文卸下立委仍參加立院考察 蔡易餘：是我邀請他

前立委陳明文日前出席立法院經濟委員會考察會議，縣長翁章梁與立委陳冠廷辦公室對於陳明文以何角色出席口徑不一。蔡易餘表示，「是我請前嘉義縣山區立委陳明文參加，整個茶改場的爭取建設過程，阿文委員是最清楚的，他出席會議並為鄉親發聲，這很正常」。

蔡易餘表示，針對媒體報導6月4日邀集經濟委員會嘉義考察茶改場協調會議，就是因為番路鄉親質疑遭政府跳票，才召開茶改場協調會，考察會議是他邀請陳明文參加，山區地方鄉親都知道，陳明文最清楚爭取茶改場過程，他出席會議並站在鄉親角度發聲，這很正常。

蔡易餘指出，會議過程有不滿情緒很正常，但不能說不滿就是施壓，陳明文現在已無公職，沒有任何權利，完全是站在地方未來產業發展及鄉親角度發聲，無權何來的施壓？面對政府答應設址，卻一拖再拖，地方鄉親感到遭政府「跳票」，這種情況，任誰都會憤怒。

蔡易餘也說，陳明文2002年陸續購入土地，是靠近竹崎鄉內埔，屬於番路鄉北端，行政院前院長蘇貞昌2021年宣布茶改場設址在台18阿里山公路上，屬番路鄉南端，區域不同，整整隔了一大座山，地點、時間相差甚遠，都對不起來，也無法互相影響。