藍白合體宣示廢監院 盼綠找回理想

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】國民黨立委羅智強、吳宗憲17日罕見邀集民眾黨團總召黃國昌、立委劉書彬共同開記者會，宣示廢除監察院的決心！羅智強直言，民眾黨的提案與民進黨過去相同，都是「廢院移權」，過去民進黨團幹部柯建銘、吳思瑤都曾嗆藍白不敢修憲，如今確定要提案，盼綠起義來歸。黃國昌則說，盼民進黨能找回當初理想，支持召開修憲委員會。

監察機關應民意化

羅智強表示，監察院淪為酬庸院、肥貓院已經是千夫所指、罄竹難書，從過去監委陳師孟、高涌誠，到近日監察院秘書長李俊俋、多位監委濫用公務車，因此他串聯部分藍委一起支持廢除監察院，此事也有跟黨中央與黨團報備過。他強調，重點是監察機關民意化，但如今尚未有民選監委提案，因此支持民眾黨「廢院」版本。

「監察院如今是總統治權延伸，早已成為執政黨打手！」同黨立委吳宗憲指出，監察院長期對多個案件雙標，例如過去調查恩恩案，在檢察機關已經調查下還繼續調查，結果監察院自己的公務車醜聞就不能調查，這樣的五權運作早已背離國父孫中山當初設計《憲法》的初衷，無人能制衡監察院的狀況，應儘速改革。

淪為酬庸、打手院

民眾黨立委劉書彬也說，監察院副院長李鴻鈞曾召開記者會，宣布將涉及公務車濫用的監委送交紀律委員會，結果至今仍無下文，也沒有正式立案調查或彈劾，但過去不是沒有監委被彈劾過，看來是擔心恐多數監委都有濫用公務車問題，透過紀律委員會玩弄程序。

劉書彬表示，包括3+11防疫破口、前政院發言人陳宗彥性招待、勞動部長許銘春就安基金濫用的案件，監察院都輕輕放下，早已失去監察功能。黃國昌也說，李鴻鈞召開記者會引用的是錯誤的法條，《監察法施行細則》上早就闡明不會因為進入司法程序就停止調查，呼籲監察院應該儘速啟動調查。

提醒綠曾挺廢監院

「希望民進黨找回過去的自己！」黃國昌也痛批，賴清德擔任台南市長時，曾因拒絕進入市議會備詢遭到彈劾，憤而說出「誓言廢除監察院」，但如今卻徹底神隱。他想請教賴總統，民進黨總召柯建銘去年曾說「這4年都不要妄想廢除監察院」是代表民進黨的態度嗎？如今民眾黨已經提案，盼民進黨一起支持廢除監察院。

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