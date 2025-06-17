與白聯手廢監院 羅智強籲綠快提版本：有先向黨中央報備

民眾黨立法院黨團先前提案修憲廢除監察院，民眾黨團總召黃國昌今天說，該提案已經跨越29名立委的法定門檻，今天就會在立法院程序委員會提案，要求本會期盡速成立修憲委員會、決議第一次委員會召開日期，就看民進黨立委是否還要繼續阻擋。

民眾黨立法院黨團上午接連舉行「啟動憲改廢除監院，拒絕酬庸不要再拖」、「在野集結：掌握憲改時刻，廢除酬庸監院」記者會，並且邀請國民黨立委羅智強、吳宗憲等人出席，展現在野黨修憲廢除監察院的決心。

黃國昌表示，2024年總統大選期間，民眾黨前主席柯文哲提出建立三權分立、憲政民主國家的願景，廢除監察院就是其中一項莊嚴承諾，民眾黨團早在去年開始積極推動，由於未能達到連署門檻並不順利，如今監察院出現各種荒腔走板的行徑，終於讓社會再次見證何謂廢物院、養老院及酬庸院，而台灣人民也早已無法容忍。

黃國昌說明，修憲提案已經跨越29名立委的法定門檻，民進黨過去長期主張廢除監察院，照理來講應該要非常高興，沒想到從上到下盡是酸言酸語、挑撥離間，根本就是不希望繼續推動下去，因此窮盡一切手段阻礙修憲案，現任監委也打算繼續賴著不走。

黃國昌直言，他已經不期待賴清德總統站出來，透過總統的高度領導憲政改革，民進黨團總召柯建銘去年曾經放話，未來四年絕對不處理廢除監察院，現在只拜託民進黨主席賴清德告誡柯建銘，制止這種不肖同仁繼續阻擋台灣人民期待的廢除監察院。

黃國昌也說，民眾黨團今天會在程序委員會提案，要求本會期盡速成立修憲委員會、決議第一次委員會召開日期，民眾黨團絕對說到做到。

國民黨立委羅智強表示，監察院的改革有兩種路徑，其一為民眾黨團提案的「廢院移權」，其二則為監察委員改為全面民選，自己目前沒有任何偏好，「但是目前只有一個版本，所以支持第一路徑，如果有人提出第二路徑的版本，監委改為民選我也會表達支持。」

羅智強說，國民黨團開放個別立委連署修憲提案，事前也有先向中央黨部報備，同時呼籲民進黨趕快提出版本，憲政改革才能繼續往前推進。

國民黨立委吳宗憲表示，全世界僅有中國民國採用五權分立，早期監察權也被歸類在民意機關，後來修憲才變成政府治權的延伸，導致如今球員兼裁判、執政黨打手的現象，再加上監察院辦案長期雙標，早就悖離國父孫中山設計的五權分立制度精神。

據了解，民眾黨團修憲提案獲得32位立委連署，包括民眾黨8名立委、國民黨22名立委，還有無黨籍立委陳超明、高金素梅等人。黃國昌受訪時則說，民眾黨團今天提案成立修憲委員會，到時候就看民進黨是否要繼續阻擋，「當初賴神發飆廢除監察院，今天是打算默不作聲嗎？」