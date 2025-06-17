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以伊局勢緊張 外交部：旅以及旅伊國人均安

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
以色列與伊朗局勢緊張，外交部發言人蕭光偉表示，目前在以國人共280位、在伊朗國人有9人，在以色列和伊朗的我國籍人士均安。圖／聯合報系資料照片
以色列與伊朗局勢緊張，外交部發言人蕭光偉表示，目前在以國人共280位、在伊朗國人有9人，在以色列和伊朗的我國籍人士均安。圖／聯合報系資料照片

以色列伊朗局勢緊張，美國總統川普緊急趕回白宮坐鎮，中國大陸駐以色列大使館緊急呼籲所有在以公民盡速離境；外交部發言人蕭光偉表示，目前在以國人共280位、在伊朗國人有9人，在以色列和伊朗的我國籍人士均安，駐處均分別與旅外國人保持密切聯繫，隨時提供協助。

蕭光偉表示，我國駐以色列代表處截至16日共協助16名在以色列的我國籍人士離境，目前在以國國人共280人，駐處持續與當地國人保持聯繫，以提供所需協助；目前駐處依據以國政府安全指引改採居家辦公，同仁在安全情勢緊急之際，持續堅守崗位，服務並協助我當地國人。

此外，蕭光偉說明，我方目前掌握共有9名國人在伊朗，駐處都與國人保持聯繫；外交部自13日起持續關注當地局勢，並透過聯絡群組提供相關資訊給旅外國人。

外交部 伊朗 以色列

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