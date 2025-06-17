中央擴大租金補貼要地方買單 陳其邁：錢最好由中央出

內政部要求明年起擴大租金補貼由各縣市政府自籌財源辦理，高雄市長陳其邁今天表示，高雄囤房稅一年收入約3億元，已有相關項目要支付；這些錢中央出當然是最好，會跟中央持續溝通。

高市府今天召開市政會議，會前聯訪記者詢問市長陳其邁，對於中央擴大租金補貼經費，要地方政府自籌10％到40％財源的看法為何？

陳其邁表示，由中央全額負擔當然是最好的事情，高雄囤房稅一年收入3億元左右規模，高雄市政府根據囤房稅，提供增額的租金補貼，也擴大適用範圍，另在社宅租金也有減免。

此外，因為整體財政的考量，以台北市為例，他們的統籌款明年拿到400億元，有一些權責是屬於地方，有一些權責因為財政收支劃分法的區分，事權跟財政權的劃分，可能要跟中央再作說明。

陳說，如果站在地方政府的立場，這些錢中央出當然是最好，對地方政府來說，會跟中央溝通，但租金補貼政策對年輕人來講非常重要，所以不管中央或地方，大家分攤比例多少，這個政策都應該要繼續辦下去。