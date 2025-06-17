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租補自籌40%蔣萬安轟中央一意孤行 刀砍需幫助的民眾

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今市政會議重話呼籲中央：租金補貼不是可以黑箱作業、任意砍削的政治工具，不要一意孤行持刀砍向最需要幫助的民眾。本報資料照片
北市長蔣萬安今市政會議重話呼籲中央：租金補貼不是可以黑箱作業、任意砍削的政治工具，不要一意孤行持刀砍向最需要幫助的民眾。本報資料照片

中央統刪一般補助款，明年本該中央全額補助的擴大租金補貼，現北市被要求自籌40%，相當增加18.78億財政負擔。北市長蔣萬安今市政會議重話呼籲中央：租金補貼不是可以黑箱作業、任意砍削的政治工具，不要一意孤行持刀砍向最需要幫助的民眾。

對於北市都發局上周四收到中央來函，表示明年本該中央全額補助的擴大租金補貼，現北市被要求自籌40%。蔣萬安今天在市政會議上怒批，表示上周四與幾位首長召開抗議中央主計總處惡意修正補助辦法的記者會，沒想到當天傍晚都發局就立刻收到函文，正式通知刪減本市補助。

蔣萬安說，尤其這次連租金補貼都被刪，直接傷害全國七十五萬戶租屋家庭的基本生存權利。他必須嚴正呼籲中央：租金補貼不是可以黑箱作業、任意砍削的政治工具，不要一意孤行持刀砍向最需要幫助的民眾。

蔣也要求市府各局處全面盤點，自中央核定補助以來，不論是一般性補助款、計畫型補助款、中央主導卻要求地方自籌經費的政策，甚至是統籌分配款的短撥問題，都要一次總整清楚。

市府也會研議定期公告中央對本市人民的欠款清單，不但要讓市民知道哪些該有的權益被剝奪，更要向中央「連本帶利」討回來，捍衛市民該有的福祉與尊嚴！

補助款 租金補貼 北市

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