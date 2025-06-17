民進黨：百年政黨淪詐騙集團 朱立倫還不道歉？

民進黨今天表示，台北地檢署昨天起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及相關黨部幹部等人，除涉犯偽造文書、假連署、抄名冊外，更揭露連署偽造率更高達九成以上。國民黨系統性涉犯違法情事，企圖詐騙民主，朱立倫身為黨主席，面對各地黨部都有被爆舞弊情事，應立即為踐踏台灣民主破壞憲政道歉。

民進黨發言人吳崢表示，北檢起訴書詳細列明國民黨台北市黨部進行罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署過程，清楚指證是由黃呂錦茹主導整個罷免過程，不但每周召集會議，並要求報告進度，所推動的相關活動，更都需事先徵得黃呂錦茹同意，是主謀角色無誤。

吳崢說，當北檢約談黃呂錦茹時，國民黨率眾跑到現場聲援，包括朱立倫、台北市長蔣萬安及多位藍委，請問當時是在挺犯罪嗎？賴苡任就是指導抄名冊的共犯，還現場上演司法迫害戲碼，朱立倫還高喊「民主黑牢」，國民黨這樣違法詐騙台灣民主，若朱立倫還有羞恥心，認為中華民國法律應該要遵守，就應出面道歉。