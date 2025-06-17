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馬英九會王滬寧 綠：徹底失去前總統應有歷史分際

中央社／ 記者葉素萍台北17日電
前總統馬英九（左）14日率馬英九基金會「大九學堂」的學生前往大陸福建廈門參加「海峽論壇」。記者季相儒／攝影
前總統馬英九（左）14日率馬英九基金會「大九學堂」的學生前往大陸福建廈門參加「海峽論壇」。記者季相儒／攝影

前總統馬英九日前出席海峽論壇，與中國全國政協主席王滬寧會面。民進黨中國部今天說，這是一場經過縝密設計、系統性鋪排的政治表態。為配合北京的政治操作，馬英九甘於自我否定、踐踏憲政原則，徹底失去前總統應有的歷史分際。

民進黨中國部在官方臉書專頁表示，這場會面從言辭安排、角色定位到媒體操作，整體過程清楚展現中共意圖藉由馬英九之名對外輸出統戰成果，塑造「兩岸同屬一中、台灣內部支持統一」的錯誤印象；對內則透過前總統的角色削弱台灣主體論述與社會抗體。

民進黨中國部說，馬英九的身分與發言完全不是「和平交流」的代表，而是中共統戰敘事中的樣板人物，背離台灣主流民意，踩踏台海現狀的政治底線。從王滬寧高度讚揚馬英九「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」，完全凸顯政治意義。

民進黨中國部質疑，馬英九否定「兩岸互不隸屬」，這也是他曾在2003年主張「中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」的基本立場。為了配合北京的政治操作，馬英九甘於自我否定、踐踏憲政原則，徹底失去前總統應有的歷史分際。

民進黨中國部說，馬英九面對王滬寧時主動盛讚中國領導人習近平、全盤附和中共提出的「和平發展」、「深化合作」等政治論述，完全配合中共的統一敘事，使中共得以打造「連台灣前總統都支持統一」的政治畫面，嚴重傷害台灣的國際聲譽與自主形象。

民進黨中國部表示，馬英九的行動，除矮化台灣的主體地位外，更對國際社會釋出錯誤訊號。完全無視中國持續擴張軍事威脅、強化法律戰與認知戰、並不斷加壓統戰布局，對台步步進逼，形同替中國的對台戰略與侵略意圖背書。

另外，民進黨中國部表示，與馬英九一同被中共納入統戰操作的，還有自稱「和平大使」赴中的網紅館長。他在中國期間的直播畫面與公開發言，全遭中國官方媒體刻意剪輯、重新包裝為「台灣人認識中國後感動轉向」的統戰樣板。

民進黨中國部認為，這不是交流，而是操控；不是理解，而是利用。台灣社會必須更嚴肅地看待每一場被精心設計的「交流演出」，拒絕成為中共宣傳機器的素材，共同守住2300萬人民建立的民主防線與集體尊嚴。

馬英九 民進黨 中共

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