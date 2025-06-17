被指綁政策炒地皮 陳明文：爆料者硬扣帽子居心叵測

民進黨前立委陳明文遭指控在立法院經濟委員會於嘉義縣考察時不請自來、施壓官員，以及疑似綁政策炒地。民進黨立委蔡易餘表示，陳明文當天是他邀請的，並非不請自來，因為陳對政策最了解，相關指控是「竹篙湊菜刀」，被指控炒地的位置，和茶改場兩地根本是一南一北，中間還隔座山，不會互相影響，怎麼炒地皮？

爆料內容指稱，4年前，農委會規畫將茶改場從桃園楊梅遷到嘉義番路，時任立委的陳明文其妻子，低價買入6筆番路土地，若茶改場順利南遷，地價將大漲，但農委會升格農業部後，卻以經費過高、番路土地不適合種茶樹等理由，推翻南遷案，引發陳明文關切。

陳明文表示，茶改場南遷的事情談了很久，後來在行政院前院長蘇貞昌任內拍板，因為以前茶葉都在北部，現在多在南投、嘉義生產，飲品成為地方重點發展產業，當年才會核定這個南遷計畫。

陳明文說，關於購入土地，是太太在2002年就陸續購入，在番路與竹崎中間，而茶改場的土地是在阿里山公路旁的牛埔農場，兩地隔很遠，且茶改場預定地方圓5公里全是台糖的土地，根本沒有私人用地，爆料者卻扯他那麼遠的土地，硬是扣上炒地皮的帽子，意圖居心叵測。