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影／民眾黨力推廢除監院 黃國昌呼籲賴清德不再阻擋

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、副總召張啓楷（右）等上午在立法院舉行「啟動憲改、廢除監院，拒絕酬庸 不要再拖！」記者會，呼籲賴清德總統，制止民進黨的柯建銘繼續阻擋台灣人民所期待的廢除監察院。記者曾學仁／攝影
台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、副總召張啓楷（右）等上午在立法院舉行「啟動憲改、廢除監院，拒絕酬庸 不要再拖！」記者會，呼籲賴清德總統，制止民進黨的柯建銘繼續阻擋台灣人民所期待的廢除監察院。記者曾學仁／攝影

台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿上午在立法院舉行「啟動憲改 廢除監院　拒絕酬庸 不要再拖！」記者會。

台灣民眾黨立法院黨團上週五提出廢除監察院修憲提案後，迅速獲得32位立法委員簽名連署支持。民眾黨團腳步不停歇，第二步提案送程序委員會，以積極行動，促成修憲委員會啟動。

黃國昌表示，民眾黨在2024年總統大選時，前主席柯文哲明確的提出建立三權分立憲政民主國家的願景，同時廢除監察院，也是民眾黨在2024年大選對於台灣人民所做出的承諾，民眾黨積極的推動廢除監察院的行動，不過由於修憲的提案必須要有4分之1立委連署，沒有辦法以黨團的名義提出，因此去年連署要推動修憲案時並不順利，呼籲賴清德總統，制止民進黨的從政同志柯建銘繼續阻擋台灣人民所期待的廢除監察院。

監察院 台灣民眾黨 修憲

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