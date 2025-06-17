【重磅快評】「明文規定」又來了 誰讓嘉義王肆無忌憚？

媒體報導，日前立法院經濟委員會到嘉義縣考察，前民進黨立委陳明文「不請自來」，對農業部長陳駿季嗆聲，要求其盡速向行政院說明、推動茶改場南遷案、新設梅山試驗站等議題。報導還稱陳明文推動此案，是因為其妻子早就在附近買下6筆土地。如果指控屬實，這個案子從陳明文到當初核定的行政院，恐怕都脫不了責任。

簡稱「茶改場」的「茶及飲料作物改良場」目前位於桃園楊梅，在行政院前院長蘇貞昌任內，有南遷之議。根據根據農業部去年8月擬定的「新設梅山試驗場中長程計畫」指出，新設梅山試驗站始於2019年3月嘉義縣地方農會、產業代表的建議，同年12月，嘉義縣政府也函請農委會申請。

次年4月，陳明文等立委赴嘉義考察，「決議請農委會評估規劃總廠南遷及新設梅山試驗場」；同年8月，時任行政院長的蘇貞昌到嘉義縣視察，當場指示農委會接續辦理。報告中還點名，是由嘉義縣長翁章梁和陳明文「積極協助選址」。因此此案說是陳明文大力推動，其來有自。

但如果只是單純推動「茶改場南遷」或「新設梅山試驗站」，還可說是為了「爭取地方建設」。但問題是根據監察院的財產申報資料，陳明文的妻子廖素惠於2018年6月透過買賣，取得嘉義縣番路鄉番路段6筆共15000多平方公尺的土地。地緣關係加上陳明文取得土地半年多後，嘉義縣就大力推動此案，背後是否有不可告人的因素，確實可疑。

而陳明文在立委視察時「不請自來」，向陳駿季嗆聲，更坐實此一懷疑的可能性。根據報導，農委會升格農業部後，就以經費過高、番路土地不適合種植茶樹等理由推翻南遷案，行政院也要求重新評估。而在陳明文的嗆聲下，官員竟當場承諾「仍以總廠遷至嘉義番路為目標」，農業部會在半年內提出計畫，陳明文才滿意離開。

陳明文曾是「英系」要角，在嘉義縣權傾一時，其子陳冠廷亦是現任立委，當然不會只是單純的「前立委」，也因此可以怒闖會場，向官員「嗆聲」，而官員也服軟屈服。然而從當年蘇貞昌同意南遷，到如今蔡易餘特別排了「地方考察」，讓陳明文有當場發難的機會，再到官員屈從壓力，在在顯示，「明文規定」威力不減。但這背後的利益輸送、圖利問題，難道檢調還要坐視？